Свыше 75 тысяч жителей Еревана высказались против повышения цен на проезд в транспорте

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Противники повышения тарифов на проезд в общественном транспорте собрали 75 тысяч подписей, заявили организаторы акции.

Как писал "Кавказский узел", подорожание проезда в общественном транспорте ереванцы назвали существенным ударом по бюджету. По мнению экономистов, власти повышением тарифов пытаются прикрыть собственные недоработки. Ранее сообщалось о 60 тысячах подписей против подорожания проезда.

Активисты уже передали в Минюст Армении более 40 тысяч подписей против повышения цен на проезд в общественном транспорте. Депутаты горсовета Еревана расширили список льготных категорий пассажиров, включив в него семьи погибших в Нагорном Карабахе и на границе с Азербайджаном военных.

О сборе свыше 75 тысяч подписей против подорожания стоимости проезда на общественном транспорте сообщил в видеообращении экс-мэр Еревана Айк Марутян на своей странице в соцсети.

"Горожане против этого позорного решения", - заявил он.

Бывший мэр отметил, что 18 декабря в прямом эфире пройдут его дебаты с действующим мэром Еревана Тиграном Авиняном.

"В ходе дебатов я представлю недовольство горожан", - сказал Марутян, добавив, что сбор подписей продолжится.

По данным мэрии Еревана, с 1 по 7 ноября оборот вырос на 24,7 миллиона драмов по сравнению с предыдущей неделей. С 1 ноября для проезда в общественном транспорте пассажиру нужно иметь либо 100 драмов, так как монету другого номинала аппарат не принимает, либо билет с QR-кодом, в том числе электронный, купленный в системе моментальных платежей TelCell. При этом водители автобусов частных компаний продолжают принимать наличные у пассажиров.

Напомним также, что 3 декабря большинство водителей автобусов в Ереване отказались выходить на работу, указав на плохие условия и несправедливую оплату труда. Позднее водители рассказали, что уволены 35 человек, однако руководство сообщило им, что в случае возвращения на маршруты они будут восстановлены. 4 декабря водители вышли на маршруты, однако уволенных за участие в забастовке на работу не вернули.

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