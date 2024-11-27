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02:22, 27 ноября 2024

Ереванцы назвали подорожание проезда ударом по кошельку

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Подорожание проезда в общественном транспорте ереванцы назвали существенным ударом по бюджету. По мнению экономистов, власти повышением тарифов пытаются прикрыть собственные недоработки.

Как писал "Кавказский узел", инициативная группа собрала 50 тысяч подписей против подорожания тарифов на проезд в общественном транспорте

Ранее активисты передали в Минюст Армении более 40 тысяч подписей против повышения цен на проезд в общественном транспорте. Депутаты горсовета Еревана расширили список льготных категорий пассажиров, включив в него семьи погибших в Нагорном Карабахе и на границе с Азербайджаном военных.

Основной проблемой в работе общественного транспорта в Ереване является теневой оборот, считают опрошенные 26 ноября корреспондентом "Кавказского узла" экономисты Сурен Парсян и Татул Манасерян.

Для повышения эффективности транспортной системы нужны кардинальные реформы, повышением тарифов результата не добиться, заявил Сурен Парсян.

Проблемой эффективности транспортной системы являются теневой оборот и расходы на содержание автобусного парка, отметил он. «В частности, после внедрения системы оплаты проезда в общественном транспорте через терминалы и аппараты ежедневные доходы выросли. Однако остается проблема расходов. Если неизвестны доля теневого оборота и расходы, расчет тарифа – формальность. Нужно заново рассчитать, учитывая показатели теневого оборота», - пояснил экономист.

По данным мэрии Еревана с 1 по 7 ноября оборот вырос на 24,7 миллионов драмов по сравнению с предыдущей неделей. С 1 ноября для проезда в общественном транспорте пассажиру нужно иметь либо 100 драмов, так как монету другого номинала аппарат не принимает, либо билет с QR-кодом, в том числе электронный, купленный в системе моментальных платежей TelCell. При этом водители автобусов частных компаний продолжают принимать наличные у пассажиров.

Парсян считает, что городские власти должны повременить с повышением тарифов, так как оно станет социальным ударом по горожанам, которые живут на прожиточный минимум, а также студентам и бюджетникам. «Средняя зарплата у бюджетника 120 тысяч драмов, из которых на транспорт тратят 6000 драмов. С января на транспорт будут тратить 18 тысяч драмов, однако зарплата останется неизменной. Кроме того, повышение тарифов на проезд приведет к цепному эффекту и росту цен на продукты и услуги», - пояснил экономист.

В то же время, по его мнению, повышение тарифов объективно. «Два десятилетия тарифы на проезд не менялись. Подорожало все, в том числе топливо, увеличились расходы на содержание автобусного парка. Весь вопрос, а сколько составил этот рост? Условно, если дополнительные расходы выросли на 100 драмов, мэрия Еревана может субсидировать 50 драмов, а остальные 50 драмов переложить на плечи горожан. По данным мэрии, субсидии на транспорт составляют 7-8 миллиардов драмов (18-20 миллионов долларов) в год. И мэрия не хочет больше субсидировать, а хотят переложить на плечи горожан. Но это неверная политика. Можно частично, но не все. В основном, городским транспортом пользуются социально уязвимые группы с доходом ниже среднего. И власти обязаны субсидировать», - подчеркнул Парсян.

Для создания современной транспортной системы нужны инвестиции

При неэффективном управлении повышение тарифов не решит проблем, уверен он. «Для создания современной транспортной системы нужны инвестиции. Нужно внедрить единую муниципальную транспортную систему. Не должно быть частных маршрутов. Есть прибыльные маршруты, а есть убыточные. Единая система позволит одновременно управлять, чтобы убыточные маршруты покрывались прибыльными. Руководить единой транспортной системой должна компания, акционерами которой могут быть, в том числе, и частные лица наряду с муниципальными властями. Оптимизация транспортной системы позволит рассчитать оптимальный тариф», - отметил экономист.

Он полагает, что столичные власти повременят с повышением тарифов. «В 2025 году будут повышены налог на недвижимость и налог с оборота. Подорожание транспорта может стать детонатором общественного недовольства. На мой взгляд, власти попытаются избежать социального бунта. Уже один раз перенесли сроки подорожания. В их интересах властей еще раз провести новые обсуждения для расчета эффективного тарифа», - предположил Парсян.

Экономист Татул Манасерян отметил две функции государства – регулятора и контроля.

«Если государство не в состоянии регулировать и контролировать, повышение тарифа до 500 драмов не решит проблем. Повышая тариф на общественный транспорт, власти лезут в карман налогоплательщика, чтобы прикрыть собственные недоставки, что недопустимо. Недопустимо оправдывать повышение тарифов внедрением новой системы оплаты. Есть многочисленные механизмы контроля, вплоть до наказания. Но власти предпочли влезть в карман налогоплательщика», - заявил он.

По его словам, методики расчета теневого оборота нет. «Показатели теневого оборота приблизительные, основываясь на исследованиях факторов тех или иных, их влияния. Если теневой оборот можно рассчитать, значит, речь не о теневом обороте. Рост оборота, которые привела мэрия, мог быть вследствие наплыва туристов или окончания каникул», - пояснил экономист.

Если в бюджете нет средств для закупок, недопустимо покупать, рассчитывая на доходы в будущем за счет повышения тарифов

Манасерян также раскритиковал покупку новых автобусов за счет налогоплательщиков. «Если в бюджете нет средств для закупок, недопустимо покупать, рассчитывая на доходы в будущем за счет повышения тарифов», - подчеркнул он.

Рост тарифов скажется на тех социальных слоях, которые «считают мелочь монетами, а не купюрами», отметил экономист. «Затронет пенсионеров, у которых доход ниже продовольственной корзины. Повышая тариф на транспорт, власти, по сути, ограничивают их в передвижении. Студенты также уязвимы. Это два классических социальных слоя, которые первыми почувствуют последствия подорожания», - подчеркнул Манасерян

Власти откажутся от повышения тарифов на транспорт, в случае общественных протестов, заключил он.

По данным Статкома Армении, минимальная продовольственная корзина в месячном исчислении составляет 41 657 драмов (106 долларов).

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Еревана раскритиковали политику властей в сфере общественного транспорта.

16 тысяч драмов в месяц – довольно большая сумма в сравнении с военной пенсией

Житель Еревана, военный пенсионер Тарон Гаспарян воспитывает троих детей. Младший ходит в школу, которая находится близко к дому, а вот двое старших учатся в вузе. «Военной пенсии не хватает, подрабатываю на такси. И если раньше в неделю на поездку выдавал по тысяче драмов каждому плюс карманные расходы, то только транспорт с января обойдется в не менее трех тысяч драмов на каждого. То есть в неделю мне нужно будет лишние четыре тысячи выдавать детям. А это 16 тысяч драмов в месяц – довольно большая сумма в сравнении с военной пенсией», - заявил он.

Сын Арменака Габриеляна учится в третьем классе. Родители дважды в неделю отвозят ребенка к репетитору по английскому, трижды – на футбол. «Если сейчас туда-обратно обходится в 400 драмов, то в дальнейшем будет стоить 1200 в день. В неделю четыре тысячи драмов лишних трат. В месяц лишние траты составят около 16 тысяч драмов. А это почти пять килограммов мяса», - заявил он.

Если такси не подорожает вслед за транспортом, то лучше заплатить 1800-2000 драмов туда-обратно за такси, чем ехать в битком набитом автобусе, добавил Габриелян. «Чтобы сэкономить, можно выдержать экстремальное путешествие, особенно в час пик. Но если тариф почти сравняется с ценой на такси, предпочту поездку с комфортом. Если, конечно, владельцы такси не пожадничают и не повысят свои ставки», - отметил житель Еревана.

После повышения цен на парковку в центре Еревана Григор Овсепян стал возить ребенка на занятия на общественном транспорте. «Занятия три раза в неделю. Повышение цен на парковку не разгрузило центр. И до этого найти место было сложно. Повысят стоимость поездки - стану вновь ездить на машине. А это точно не будет способствовать разгрузке центра. Заплачу лучше 300 драмов за парковку, чем 1200 за автобус. На три тысячи драмов заправлюсь, как минимум, на 100 км», - заявил он.

В утренний час пик сложно добираться на работу, приходится штурмовать автобус

Военный врач Армен Кешишян согласен переплачивать, если качество обслуживания улучшится. «В утренний час пик сложно добираться на работу, приходится штурмовать автобус. Если сравнивать с тем, что было, конечно, автобусы комфортней маршрутных такси. Если ничего не изменится, повышение тарифов ударит по карман простых людей», - заявил он.

По его словам, сейчас он тратит в месяц порядка 4,5-5 тысяч драмов. «С января буду брать месячный проездной за 9 000 драмов. Ничего не поделать», - отметил житель Еревана.

У Армена Манасяна четверо детей. Они пользуются общественным транспортом, по его словам, ежедневно. «Сейчас мы тратим около 1 000 драмов в день. С января эта цифра увеличится втрое, ежемесячные траты на общественный транспорт составят 80-90 тысяч драмов вместо 30 тысяч драмов. Разница составит около 60 тысяч драмов – почти 10% моего дохода. 60 тысяч драмов я трачу на все внеклассные занятия моих детей», - заявил он.

По мнению жителя Еревана, правящая сила пошла на повышение тарифов, чтобы покрыть дефицит городского бюджета. «Городской бюджет распиливают, вот и решили закрыть брешь за счет горожан. Если бы стояла задача снизить субсидирование, могли, например, продавать рекламу на автобусах. Однако продажа рекламы – это работа, а власти работать не могут и не хотят. Проблема в управлении, а не в 100 или 300 драмах», - подчеркнул Манасян.

Нуне Саакян беженка из Нагорного Карабаха. В Степанакерте она работала преподавателем в вузе. В Ереване устроиться на работу не может, так как принятие гражданства Армении является обязательным условием. «Транспортом пользуюсь по необходимости. Бывает, неделю никуда не еду, а бывает, что за неделю 10-12 раз сажусь в автобус. Если сейчас мне это обходится в 1 000-1 200 драмов, то с января мне придется лишние две тысячи тратить. Столько обходится ежедневная трата на пропитание», - заявила она.

Повысят цены на все – от такси до хлеба

Саакян уверена, что подорожанием тарифов на общественный транспорт не ограничится. «Повысят цены на все – от такси до хлеба», - подчеркнула беженка.

Вдова погибшего офицера, беженка Лусине Авакян считает, что повышать тариф можно было бы, если бы транспортные услуги были соответствующие. «Передвижение на транспорте в Ереване считаю отдельным искусством. Мне полагается льготный проезд, но я не смогу передвигаться на транспорте со своими четырьмя детьми, потому что запихнуть их в автобус и выпихнуть из него, да и следить за ними во время поездки, очень трудно. Я бы согласилась заплатить втридорога, чем сейчас, но физически поместиться в транспорте во весь рост и ширину тела в нужный мне час. Но, в итоге, придется платить за то же самое, только в три раза дороже. Все перемены хороши, если они системные, а не воздействие на отдельный сектор, на одно звено всей цепочки», - заявила она.

Бесплатный проезд полагается детям до семи лет, подросткам до 18 лет и студентам, оставшимся без попечения родителей, инвалидам I или II групп, воспитанникам детдомов и подопечным домов престарелых, родителям четырех и более детей, Героям СССР, Героям Соцтруда, Национальным героям Армении, военным, награжденным орденами Боевого креста I и II степени, орденом Славы I, II и III степеней. Семьи военных, погибших или пропавших без вести во время войн в Нагорном Карабахе и при защите границ Армении, также имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Для детей 8-17 лет, а также лиц, получающих пособие предусмотрена 20-процентная скидка. Студенты ереванских вузов получат право на скидку в 15%. Для пенсионеров от 63 лет и старше скидка составит 30%.

В мэрии Еревана корреспонденту "Кавказского узла" не стали устно комментировать условия труда, привилегии и зарплаты водителей автобусов, а также объемы теневого оборота в сфере городского транспорта из-за занятости сотрудников мэрии в преддверии повышения тарифов, предложив направить письменный запрос.

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Автор: Тигран Петросян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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