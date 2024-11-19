Более 40 тысяч подписей против подорожания транспорта переданы в Минюст Армении

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Активисты передали в Минюст Армении более 40 тысяч подписей против повышения цен на проезд в общественному транспорте. Депутаты горсовета Еревана расширили список льготных категорий при проезде в транспорте, включив в него семьи убитых в Нагорном Карабахе и на границе с Азербайджаном военных.

Как писал "Кавказский узел", в начале марта Совет старейшин Еревана принял законопроект о повышении стоимости проезда в городском транспорте. Оппозиция предлагала сохранить стоимость проезда в 100 драмов, но предложение было отклонено. 3 ноября бывший мэр Еревана Айк Марутян призвал земляков поставить свои подписи против подорожания проезда. К 12 ноября под требованием против подорожания транспорта подписались более 20 тысяч человек. Сегодня совет Старейшин Еревана (горсовет) утвердил льготы на проезд в транспорте.

5 февраля власти Еревана предложили повысить в 2,6 раза стоимость проезда в общественном транспорте: до 180 драмов (0,44 доллара США) за каждую поездку или 10 800 драмов (около 27 долларов США) за абонемент на 60 поездок. Обсуждение проекта было назначено на 13 февраля, но 9 февраля документ сняли с повестки заседания Совета старейшин под предлогом доработки. Проект был отозван из-за опасений общественного недовольства, заявила оппозиция.

Проект инициативы бывшего мэра Еревана Айка Марутяна против подорожания транспорта отправлен в Минюст Армении, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в штабе инициативной группы.

Инициативная группа во главе с бывшим мэром Еревана Айком Марутяном отправила проект против подорожания проезда на общественный транспорт в министерство юстиции Армении.

Как сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Айк Марутян, вместе с проектом в Минюст представлены собранные за это время подписи. Всего собрали 40 тысяч 531 подпись. Минюст, по его словам должен вынести заключение, что инициатива не противоречит закону, и только после этого она может быть включена в повестку дня заседания Совета старейшин Еревана.

Напомним, что Совет старейшин Еревана 22 декабря 2021 года отстранил от должности мэра столицы Айка Марутяна в связи с выходом из партии "Гражданский договор".

<>Семьи военных, погибших или пропавших без вести во время войн в Нагорном Карабахе и при защите границ Армении, получили право на бесплатный проезд в общественном транспорте.

Совет старейшин Еревана утвердил поправки, расширив список категорий граждан, имеющих право на льготный проезд в общественном транспорте, передает корреспондент «Кавказского узла» со ссылкой на прямой эфир заседания Совета старейшин на YouTube-канале мэрии.

Соответствующий проект поправок предложила фракция "Общественный голос". За включение в список льготников членов семей военных, погибших или пропавших без вести во время войн в Арцахе и при защите границ Армении, проголосовали 54 из 65 депутатов, еще один депутат воздержался от голосования. Против не высказался никто.

Бенефициарами данной категории льготников могут стать 13 500 граждан по всей республике, пояснил в ходе обсуждения мэр Еревана Тигран Авинян.

Стоимость проезда в общественном транспорте Еревана повысится со 100 (0.25 доллара США) до 300 драмов (0,75 доллара США) с 1 января 2023 года. Мэрия внедрила проездные на многоразовое пользование транспортом. При этом покупка онлайн обойдется дешевле. Так, в частности, проездной на три поездки обойдется 280 драмов при покупке онлайн и 300 драмов при оплате через терминал. Суточный проездной на 8 поездок – в 880 и 900 драмов, недельный проездной на 30 поездок – 4 800 и 5 000 драмов. Проездной на неограниченное число поездок на месяц обойдется в 8 800 и 9 000 драмов, за квартал – 23 600 и 24 000 драмов. Годовой проездной обойдется в 88 000 и 90 000 драмов. Проездной на 10 поездок в течение месяца составит 2 100 и 2 200 драмов.

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