Мэрия Еревана после протестов отозвала проект повышения цены проезда в транспорте

09 февраля 2024, 14:45

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С повестки заседания Совета старейшин Еревана снято обсуждение проекта повышения стоимости проезда в общественном транспорте. Это сделано в связи с критикой проекта, его решено доработать, пояснили в мэрии.

Как писал "Кавказский узел", 5 февраля власти Еревана предложили повысить в 2,6 раза стоимость проезда в общественном транспорте. Обсуждение проекта было включено в повестку заседания городского Совета старейшин, которое состоится 13 февраля.

Проект решения о повышении тарифов на общественный транспорт снят с повестки заседания Совета старейшин в связи с "конструктивной критикой" проекта, сообщил на своей странице в Facebook* вице-мэр Сурен Григорян, публикацию которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

"Проект вызвал широкое обсуждение. Кроме политических спекуляций, было также много конструктивной критики и вопросов. Все это стало основанием для отзыва проекта. Учитывая эти факты, я попросил мэра снять вопрос с повестки заседания для обсуждения и поиска правильного и справедливого решения", - написал Григорян, добавив, что предложил мэру представить проект на рассмотрение после более детального обсуждения.

Пресс-секретарь ереванской мэрии Айк Костанян подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что проект решения о повышении тарифов на общественный транспорт снят с повестки заседания Совета старейшин.

Пользователи соцсети, публикации которых перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла", раскритиковали предложенный проект. В частности, пользователь Давид Джалалян сравнил предложенные тарифы со стоимостью проезда в общественном транспорте Тбилиси. Недельный безлимитный абонемент на поездку на все виды транспорта, в том числе маршрутные такси и фуникулер, обходится, по его словам, в 20 лари или 3000 драмов.

"Месячный безлимитный абонемент обойдется в 40 лари или 6000 драмов, полугодичный безличный абонемент – в 150 лари или 22500 драмов, а годовой безлимитный абонемент – 250 лари или 37500 драмов. В Ереване же прилагается недельный тариф за 5000 драмов за 30 поездок, месячный тариф за 11 тысяч драмов, но опять же не безлимитный, а всего на 60 поездок. За абонент на 90 дней придется платить 25 тысяч драмов на 180 поездок. Годовой же абонемент обойдется в 110 тысяч драмов. Он также лимитирован, и каждая поездка обойдется в 110 драмов", - написал он на своей странице в Facebook*, добавив, что качество обслуживания общественного транспорта в Ереване существенно уступает Тбилиси.

Предлагаемый годовой абонемент в Ереване обойдется в 110 тысяч драмов, что почти вдвое дороже годового абонемента на пражский общественный транспорт, который стоит эквивалентно 64 тысячи драмов, отметил на своей странице пользователь соцсети Карлен Асланян. "В Праге абонемент – безлимитный, а в Ереване можно воспользоваться общественным транспортом лишь 1000 раз, даже трижды в день невозможно будет", - написал он.

Пользователь Акоп Карапетян считает, что, сравнивая тарифы на проезд в общественном транспорте Еревана с европейскими или американскими городами, необходимо учитывать также доход населения и средний прожиточный минимум.

"В городе Феникс в американском штате Аризона, в пятом по величине городе США с населением 1,7 миллиона человек безлимитный годовой абонемент на общественный транспорт – автобус и трамвай – покупал за 150 долларов или 61 тысячу драмов. Это почти вдвое дешевле тарифов (110 тысяч драмов в год), которые предлагает ереванская мэрия. Кроме того, в Ереване можно будет воспользоваться общественным транспортом всего лишь 1000 раз. Но их не хватит, если нужно будет больше двух раз в день пользоваться транспортом, и придется платить дополнительно", - написал он на своей странице в Facebook*.

Если же сравнивать в соотношении доходы/цены, разница увеличивается многократно, отметил Карапетян. "Средняя месячная зарплата в Армении составляет 670 долларов, в Аризоне средний месячный доход – 2600 долларов. Почти в четыре раза выше. Проще говоря, в четыре раза хуже проживающие жители Еревана должны будут в два раза больше платить за поездку в общественном транспорте", - написал он.

"Кавказский узел" пока не располагает подтверждениями из авторитетных источников информации, приведенной пользователями соцсети.

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