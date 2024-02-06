Мэрия Еревана решила повысить стоимость проезда в общественном транспорте

06 февраля 2024, 01:13

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Еревана опубликовали проект решения о повышении стоимости проезда в общественном транспорте в 2,6 раза.

Власти Еревана предложили 5 февраля повысить тарифы на общественный транспорт, передает корреспондент «Кавказского узла» со ссылкой на официальный сайт столичной мэрии.

Согласно проекту решения, предлагается внедрить проездные карты для оплаты в общественном транспорте. Так, в частности, месячная карта на 60 поездок обойдется в 183,3 драмов (45 центов) за каждую поездку. Электронная проездная карта на 60 поездок обойдется в 180 драмов (44 цента) за каждую поездку. Трехмесячный абонент, рассчитанный на 180 поездок, обойдется в 133,8 и 133,3 драмов (примерно 33 цента) за каждую поездку, соответственно. Годовой абонемент на 1000 поездок обойдется в 110 и 106 драмов (27 центов) за каждую поездку, соответственно.

Однодневная QR-карта на восемь поездок с момента активации обойдется в 112,5 драмов (27 центов) за каждую поездку. Ее электронный аналог обойдется 110 драмов за каждую поездку. Недельная QR-карта на 30 поездок обойдется в 166,6 и 160 драмов (41 и 39 центов) за каждую поездку, соответственно.

Цена на одну поездку по QR-карта на три поездки в течение 70 минут останется прежней – 100 драмов (25 центов) за каждую поездку. Ее электронный аналог обойдется в 93,3 драмов (23 цента) за каждую поездку.

Карта на десять поездок в течение 30 дней обойдется в 260 драмов (64 цента) за каждую поездку. Ее электронный аналог обойдется в 250 драмов (62 цента) за каждую поездку.

Стоимость поездки до аэропорта «Звартноц» планируется увеличить с 300 до 500 драмов (с 74 центов до 1,24 доллара). В случае электронной оплаты стоимость составит 480 драмов (1,19 доллара).

Повышение тарифов необходимо для развития городской сети общественного транспорта, а также внедрения системы единой оплаты, сказано в обосновании проекта решения.

Решение вступит в силу с 1 сентября 2024 года, отмечено в проекте решения. Обсуждение проекта включено в повестку заседания Совета старейшин Еревана, которая состоится 13 февраля.

Ранее "Кавказский узел" писал, что мэрия Еревана в конце прошлого года решила повысить стоимость парковки в столице в несколько раз. Оппозиционная фракция "Мать Армения" в Совете старейшин бойкотировала заседание и провела акцию против этой инициативы.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.