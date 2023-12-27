Оппозиция опротестовала планы мэрии поднять цену парковки в Ереване

27 декабря 2023, 02:30

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Мэрия Еревана решила повысить цену парковки в Ереване с 1 января в несколько раз. Оппозиционная фракция "Мать Армения" в Совете старейшин бойкотировала заседание и провела акцию против этой инициативы.

Совет старейшин Еревана на заседании 26 декабря принял проект о подорожании парковок в столице.

Согласно проекту, с 1 января 2024 года в Ереване в зоне А (около 40 улиц и проспектов Малого центра) плата за парковку составит 300 драмов (75 центов) за 1 час вместо нынешних 100 драмов (25 центов), 2 000 драмов (5 долларов) вместо 500 драмов (1,23 доллара) - за день, 5 000 драмов (12,3 доллара) вместо 1 000 (2,5 доллара) - за неделю, 18 тысяч драмов (44,4 доллара) вместо 5 000 - за месяц и 160 тысяч драмов (395 долларов) вместо 12 тысяч (30 долларов) - за год.

В зоне Б (Центр, за исключением зоны А и Арабкира) парковки будут стоить 200 драмов (50 центов) за 1 час, 1 000 драмов - за день (плата не изменилась), 2 000 драмов - за неделю, 4 000 драмов (10 долларов) - за месяц, 24 тысячи драмов (60 долларов) - за год.

По словам вице-мэра Еревана Сурена Григоряна, парковки дорожают не для в получении дополнительных налогов, а для разгрузки Малого центра. Изменения, по его мнению, сподвигнет жителей Еревана ездить в центр не на личном автомобиле, как это делается сейчас, а на общественном транспорте.

Оппозиционная фракция "Мать Армения" бойкотировала заседание Совета старейшин и провела акцию протеста на фоне принятия законопроекта. Члены фракции держали в руках плакаты с надписью: "Нет грабежу!" и призывали другие оппозиционные фракции тоже бойкотировать заседание и не обеспечивать кворум для правящей фракции "Гражданский договор".

Глава фракции "Мать Армения" Манук Саркисян в комментарии журналистам в прямом эфире заявил, что проект правящей фракции удалось принять благодаря поддержке не только вступившим в коалицию с "Гражданским договором" фракциям "Республика" и "Общественный голос", но и называющей себя оппозицией фракции "Национальный прогресс".

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