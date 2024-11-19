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14:06, 19 ноября 2024

Мэрия Еревана утвердила льготы на общественный транспорт

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Проект льгот на проезд в столичном общественном транспорте одобрили 34 депутата, оппозиция воздержалась от голосования.

Как писал "Кавказский узел", в начале марта Совет старейшин Еревана принял законопроект о повышении стоимости проезда в городском транспорте. Оппозиция предлагала сохранить стоимость проезда в 100 драмов, но предложение было отклонено. 3 ноября бывший мэр Еревана Айк Марутян призвал земляков поставить свои подписи против подорожания проезда. За пять дней противники подорожания стоимости проезда собрали более 20 тысяч подписей.

5 февраля власти Еревана предложили повысить в 2,6 раза стоимость проезда в общественном транспорте: до 180 драмов (0,44 доллара США) за каждую поездку или 10 800 драмов (около 27 долларов США) за абонемент на 60 поездок. Обсуждение проекта было назначено на 13 февраля, но 9 февраля документ сняли с повестки заседания Совета старейшин под предлогом доработки. Проект был отозван из-за опасений общественного недовольства, заявила оппозиция. 

Ереванская мэрия утвердила проект льгот на проезд в общественном транспорте для социальных групп. За проект льгот проголосовали 34 из 65 столичных депутатов, против не высказался никто, еще 23 депутата оппозиционных фракции воздержались от голосования, передает корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на прямой эфир заседания Совета старейшин на YouTube-канале мэрии.

Согласно проекту, право на бесплатный проезд полагается детям до семи лет, подросткам до 18 лет и студентам. Также проект включает льготы оставшимся без попечения родителей детей до 18 лет, инвалидам I или II групп, воспитанникам детдомов и подопечным домов престарелых, родителям четырех и более детей, Героям СССР, Героям Соцтруда, Национальным героям Армении, военным, награжденным орденами Боевого креста I и II степени, орденом Славы I, II и III степеней.

Проект предусматривает 20% скидку для детей 8-17 лет, а также лиц, получающих пособие. Студенты ереванских вузов получат право на скидку в 15%. Для пенсионеров от 63 лет и старше предусмотрена скидка в 30%.

Оппозиция утверждает, что тариф можно сохранить на прежнем уровне. "Себестоимость одного проезда обходится в 60-65 драмов. Тариф может оставаться прежним – 100 драмов. Однако для этого необходимо искоренить теневой сектор, провести реальную реформу, чтобы понять объем субсидий в сфере общественного транспорта", - заявил в ходе заседания глава оппозиционной фракции "Мать Армения" Манук Сукиасян.

В ходе выступления главы фракции оппозиционные депутаты провели небольшую акцию с требованием отменить решение о повышении тарифов на транспорт. Они подняли плакаты с надписью "Нет 300 драмам".

Стоимость проезда в общественном транспорте Еревана подорожает со 100 до 300 драмов с 1 января 2023 года. Мэрия внедрила проездные на многоразовое пользование транспортом. При этом покупка онлайн обойдется дешевле. Так, в частности, проездной на три поездки обойдется 280 драмов при покупке онлайн и 300 драмов при оплате через терминал. Суточный проездной на 8 поездок – в 880 и 900 драмов, недельный проездной на 30 поездок – 4 800 и 5 000 драмов. Проездной на неограниченное число поездок на месяц обойдется в 8 800 и 9 000 драмов, за квартал – 23 600 и 24 000 драмов. Годовой проездной обойдется в 88 000 и 90 000 драмов. Проездной на 10 поездок в течение месяца составит 2 100 и 2 200 драмов.

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Автор: Тигран Петросян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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