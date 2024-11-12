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03:58, 12 ноября 2024

Более 20 тысяч жителей Еревана выступили против подорожания проезда

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За пять дней противники подорожания стоимости проезда в общественном транспорте в Ереване собрали более 20 тысяч подписей.

Как писал "Кавказский узел", в начале марта Совет старейшин Еревана принял законопроект о повышении стоимости проезда в городском транспорте. Оппозиция предлагала сохранить стоимость проезда в 100 драмов, но предложение было отклонено. 3 ноября бывший мэр Еревана Айк Марутян призвал земляков поставить свои подписи против подорожания проезда.

5 февраля власти Еревана предложили повысить в 2,6 раза стоимость проезда в общественном транспорте: до 180 драмов (0,44 доллара США) за каждую поездку или 10 800 драмов (около 27 долларов США) за абонемент на 60 поездок. Обсуждение проекта было назначено на 13 февраля, но 9 февраля документ сняли с повестки заседания Совета старейшин под предлогом доработки. Проект был отозван из-за опасений общественного недовольства, заявила оппозиция. 

Инициативная группа собрала свыше 20 тысяч подписей против подорожания тарифов на общественный транспорт, сообщил 11 ноября бывший мэр Еревана Айк Марутян в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook*.

По его словам, за один прошедший день активистам удалось собрать еще 4 300 подписей. «Сбор подписей продолжится в разных районах столицы», - добавил Марутян.

Напомним, что Совет старейшин Еревана 22 декабря отстранил от должности мэра столицы Айка Марутяна в связи с выходом из партии "Гражданский договор".

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Автор: Тигран Петросян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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