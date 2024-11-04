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03:44, 4 ноября 2024

Айк Марутян объявил о сборе подписей против подорожания проезда в Ереване

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывший мэр Еревана Айк Марутян призвал жителей Еревана поставить свои подписи против подорожания стоимости проезда в городском транспорте.

Как писал "Кавказский узел", в начале марта Совет старейшин Еревана принял законопроект о повышении стоимости проезда в городском транспорте. Оппозиция предлагала сохранить стоимость проезда в 100 драмов, но предложение было отклонено.

5 февраля власти Еревана предложили повысить в 2,6 раза стоимость проезда в общественном транспорте: до 180 драмов (0,44 доллара США) за каждую поездку или 10 800 драмов (около 27 долларов США) за абонемент на 60 поездок. Обсуждение проекта было назначено на 13 февраля, но 9 февраля документ сняли с повестки заседания Совета старейшин под предлогом доработки. Проект был отозван из-за опасений общественного недовольства, заявила оппозиция. 

Бывший мэр Еревана, лидер партии "Новая сила" Айк Марутян объявил 3 ноября о начале сбора подписей против подорожания проезда в общественном транспорте, пишет news.am.

В соцсетях Марутян обратился к гражданам с просьбой заявить о своем несогласии с повышением стоимости проезда путем сбора подписей, он будет проводиться по всему городу. Планируется таким образом принудить власти пересмотреть свое решение. Он рассчитывает собрать десятки тысяч подписей, требуя сохранить действующий тариф в 100 драмов.

Марутян также обвинил городские власти в том, что они не могут "нормально организовать переход на электронную платежную систему, создав хаос и дискомфорт для граждан".

Напомним, что Совет старейшин Еревана 22 декабря отстранил от должности мэра столицы Айка Марутяна в связи с выходом из партии "Гражданский договор".

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Автор: "Кавказский узел"

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