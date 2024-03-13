13 марта 2024, 01:47

Одобрен проект повышения стоимости проезда в Ереване

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Совет старейшин Еревана принял законопроект о пересмотре стоимости проезда на общественном транспорте в столице. Документ, предусматривающий подорожание проезда с сентября, одобрили вопреки протестам оппозиции.

Как писал "Кавказский узел", после критики планов повышения стоимости проезда в общественном транспорте мэрия Еревана предложила ввести безлимитные абонементы на поездки. Стоимость проезда завышена, а качество услуг не соответствует предложенным расценкам, возмутились пользователи соцсети.

5 февраля власти Еревана предложили повысить в 2,6 раза стоимость проезда в общественном транспорте: до 180 драмов (0,44 доллара США) за каждую поездку или 10 800 драмов (около 27 долларов США) за абонемент на 60 поездок. Обсуждение проекта было назначено на 13 февраля, но 9 февраля документ сняли с повестки заседания Совета старейшин под предлогом доработки. Проект был отозван из-за опасений общественного недовольства, заявила оппозиция. 

Проект о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте был принят 32 голосами "за", два члена Совета старейшин проголосовали против. В голосовании не участвовали депутаты от фракций "Национальный прогресс" и "Мать - Армения", но правящей силе удалось утвердить непопулярное решение благодаря поддержке фракции "Общественный голос", передал корреспондент “Кавказского узла”. 

Новые тарифы вступят в силу с 1 сентября 2024 года. Согласно принятому законопроекту, стоимость проездного абонемента на 30 дней составит 8 800 драмов (22 доллара США), а на 90 дней — 23 600 драмов (около 59 долларов). Годовой абонемент будет стоить 88 тысяч драмов (220 долларов). 

Все абонементы дают возможность пользоваться любым видом общественного транспорта в указанный срок безлимитно, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в правящей фракции "Гражданский договор". Для студентов и отдельных социальных групп будут предусмотрены скидки. 

В ходе заседания депутаты от оппозиционных фракций провели пикет перед Советом — они держали в руках листы бумаги с надписями "Нет подорожанию" и "100, не 300". По словам оппозиционеров, стоимость разовой поездки власти повышают сразу в три раза, со 100 драмов до 300, объясняя это закупкой новых автобусов и планами обновления парка на ближайшие десять лет. 

"Это цинизм и превышение полномочий одновременно", - заявил один из оппозиционных депутатов фракции "Мать -  Армения" на заседании, которое транслировал медиаресурс Factor.am.

Он добавил, что фракция "Мать-Армения" предлагала оставить стоимость разового проезда на уровне 100 драмов, а в случае приобретения абонемента предусмотреть скидки. Депутат считает, что это возможно при субсидировании, в том числе за счет средств, вырученных за рекламу в общественном транспорте.

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Примечание:

"Оппозиция опротестовала планы мэрии поднять цену парковки в Ереване", "Трое оппозиционеров лишены мандатов в Совете старейшин Еревана", "Мэрия Еревана после протестов отозвала проект повышения цены проезда в транспорте". 

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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