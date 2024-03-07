Пользователи соцсети раскритиковали проект повышения стоимости проезда в Ереване

07 марта 2024, 22:52

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Мэрия Еревана предложила ввести безлимитные абонементы на проезд в общественном транспорте. Стоимость проезда завышена, а качество услуг не соответствует предложенным расценкам, возмутились пользователи соцсети.

Как писал "Кавказский узел", 5 февраля власти Еревана предложили повысить в 2,6 раза стоимость проезда в общественном транспорте. Столичные власти предлагали взимать за абонемент на 60 поездок по 180 драмов (0,44 доллара США) за каждую поездку или 10 800 драмов (около 27 долларов США). Обсуждение проекта было включено в повестку заседания городского Совета старейшин, которое состоится 13 февраля. Однако 9 февраля стало известно, что проект повышения стоимости проезда в общественном транспорте снят с повестки заседания Совета старейшин. Связано это с критикой проекта, его решено доработать, сообщили в мэрии. Проект отозван из-за опасений общественного недовольства, заявила армянская оппозиция.

Мэрия Еревана предложила ввести безлимитные абонементы на все виды общественного транспорта, вместо прежних лимитированных поездок. О дополнениях в проект повышения тарифов на общественный транспорт сообщил пресс-секретарь мэрии Еревана Айк Костанян на своей странице в Facebook*. "Безлимитный месячный абонемент на проезд в общественном транспорте обойдется в 8800 драмов (около 22 долларов США), безлимитный абонемент на 90 дней на общественном транспорте обойдется в 23 600 драмов (около 58,5 долларов США), безлимитный годовой абонемент на проезд в общественном транспорте обойдется в 88 000 драмов (около 220 долларов США)", - написал он.

Каждый из пакетов предусмотрен для поездки на всех видах общественного транспорта, добавил Костанян. "Для студентов, социальных или особых групп горожан предусмотрены также скидки", - отметил пресс-секретарь столичной мэрии, опубликовав также проект решения.

Ранее, решение ереванская мэрия отозвала проект о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте после общественной критики. Изначально, столичные власти предлагали взимать за абонемент на 60 поездок по 180 драмов за каждую поездку или 10 800 драмов, за трехмесячный абонемент на 180 поездок по 133,3 драмов за каждую поездку или 24 000 драмов, а за годовой абонемент на 1000 поездок по 106 драмов за каждую поездку или 106 000 драмов.

Публикация ереванского пресс-секретаря вызвала критику в социальной сети Facebook*. Пользователь Facebook* Яша Согомонян отметил, что стоимость поездки в общественном транспорте повысится почти вдвое. "Не думаю, что в Ереване транспортная реформа была настолько успешной, что появилась необходимость изменений тарифов", - прокомментировал он публикацию ереванского пресс-секретаря.

Транспортная реформа не была реализована, ответила Согомоняну пользователь соцсети Анна Мирзоян. "Закупка новых автобусов еще не означает реформу. Это всего лишь закупка новых автобусов – один из факторов транспортной реформы", - пишет Мирзоян.

Неутешительное состояние улиц, перегруженный транспорт, ненормированный график движения, низкий уровень обслуживания – столичные власти, которые не решили ни одну из этих проблем, не имеют морального права навязывать горожанам повышение тарифов, считает пользователь Facebook* Гегам Власян. "Закон должен обязать всех без исключения столичных чиновников передвигаться на общественном транспорте", - прокомментировал он публикацию Айка Костаняна.

Многие пользователи обратили внимание, что в проекте решения не указана стоимость одной поездки на общественном транспорте.

"Плату за одну поездку нужно оставить прежней - 100 драмов (0,24 доллара США), в остальном [власти] вольны поступать, как заблагорассудится", - предложил пользователь Арсен Аристакесян.

Анна Бабаян считает несвоевременным подорожание проезда в общественном транспорте. "Есть положительные подвижки, которые справедливы в рамках 100 драмов. Нерешенными остаются увеличение парка, пересмотр маршрутов и улучшение сервиса. Повышение тарифов справедливо, если бы в Ереване была хорошая транспортная система", - пишет она в соцсети.

Пользователь Вардан Арутюнян считает неизбежными акции протеста. "Подорожание транспорта - единственное, что не пройдет", - считает он.

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