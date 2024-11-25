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11:47, 25 ноября 2024

50 тысяч подписей собрано против подорожания проезда в Ереване

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Противники повышения тарифов на проезд в общественном транспорте собрали 50 тысяч подписей.

Как писал "Кавказский узел", ранее активисты передали в Минюст Армении более 40 тысяч подписей против повышения цен на проезд в общественном транспорте. Депутаты горсовета Еревана расширили список льготных категорий пассажиров, включив в него семьи погибших в Нагорном Карабахе и на границе с Азербайджаном военных.

Инициативная группа собрала 50 тысяч подписей против подорожания тарифов на проезд в общественном транспорте, сообщил бывший мэр Еревана Айк Марутян в видеоотчете, опубликованном на его странице в Facebook.

Напомним, 5 февраля власти Еревана предложили повысить в 2,6 раза стоимость проезда в общественном транспорте: до 180 драмов (0,44 доллара США) за каждую поездку или 10 800 драмов (около 27 долларов США) за абонемент на 60 поездок. Обсуждение проекта было назначено на 13 февраля, но 9 февраля документ сняли с повестки заседания Совета старейшин под предлогом доработки. Проект был отозван из-за опасений общественного недовольства, заявила оппозиция. 

В начале марта Совет старейшин Еревана принял законопроект о повышении стоимости проезда в городском транспорте. Оппозиция предлагала сохранить стоимость проезда в 100 драмов, но предложение было отклонено. 3 ноября бывший мэр Еревана Айк Марутян призвал земляков поставить свои подписи против подорожания проезда. К 12 ноября под требованием против подорожания транспорта подписались более 20 тысяч человек. 19 ноября совет Старейшин Еревана (горсовет) утвердил льготы на проезд в транспорте.

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Автор: Тигран Петросян

источник: корреспондент «Кавказского узла»

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