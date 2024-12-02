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03:40, 2 декабря 2024

В Армении собрано 60 тысяч подписей против подорожания транспорта

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Противники повышения тарифов на общественный транспорт в Армении собрали уже 60 тысяч подписей жителей страны, заявили организаторы акции.

Как писал "Кавказский узел", подорожание проезда в общественном транспорте ереванцы назвали существенным ударом по бюджету. По мнению экономистов, власти повышением тарифов пытаются прикрыть собственные недоработки. Ранее инициативная группа сообщала о 50 тысячах подписей против подорожания проезда.

Активисты уже передали в Минюст Армении более 40 тысяч подписей против повышения цен на проезд в общественном транспорте. Депутаты горсовета Еревана расширили список льготных категорий пассажиров, включив в него семьи погибших в Нагорном Карабахе и на границе с Азербайджаном военных.

60 тысяч человек поддержали инициативу против подорожания тарифов на общественный транспорт, сообщил бывший мэр Еревана Айк Марутян на своей странице в соцсети.

По данным мэрии Еревана, с 1 по 7 ноября оборот вырос на 24,7 миллионов драмов по сравнению с предыдущей неделей. С 1 ноября для проезда в общественном транспорте пассажиру нужно иметь либо 100 драмов, так как монету другого номинала аппарат не принимает, либо билет с QR-кодом, в том числе электронный, купленный в системе моментальных платежей TelCell. При этом водители автобусов частных компаний продолжают принимать наличные у пассажиров.

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Автор: Тигран Петросян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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