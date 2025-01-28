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19:28, 28 января 2025

Власти Еревана отказались от трехкратного повышения тарифов на транспорт

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

С 1 февраля тариф на общественный транспорт повысится на 50 драмов и составит 150 драмов за одну поездку.

Как писал "Кавказский узел", принятое мэрией Еревана решение предполагало, что стоимость проезда в общественном транспорте вырастет со 100 до 300 драмов с 1 января 2025 года. 20 декабря власти столицы отложили повышение на один месяц: они постановили, что до 1 февраля параллельно новым пакетам сохранится тариф на разовую поездку в размере 100 драмов. Противники повышения тарифов объявили бойкот новым тарифам с 1 февраля 2025 года.

Подорожание проезда в общественном транспорте ереванцы назвали существенным ударом по бюджету. К 15 декабря активисты собрали более 75 тысяч подписей против подорожания проезда. Депутаты горсовета Еревана расширили список льготных категорий пассажиров, включив в него семьи погибших в Нагорном Карабахе и на границе с Азербайджаном военных.

С 1 февраля будет введен новый тариф за одну поездку, который составит 150 драмов, сообщил в видеообращении на своей странице мэр Еревана Тигран Авинян.

По его словам, этот тариф будет действовать в течение 2025 года. «Возможно ежегодное изменение тарифа, но не более чем на 10 драмов», - заявил он.

В то же время, Авинян отметил, что все те, кто приобрел ежемесячный абонемент, сможет пользоваться им еще один месяц. «То есть срок действия абонемента на февраль продлится до конца марта», - пояснил мэр Еревана.

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Автор: Тигран Петросян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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