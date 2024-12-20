Власти Еревана отложили повышение тарифов на проезд

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Стоимость разовой поездки в общественном транспорте Еревана останется на уровне 100 драмов до 1 февраля.

Как писал "Кавказский узел", подорожание проезда в общественном транспорте ереванцы назвали существенным ударом по бюджету. По мнению экономистов, власти повышением тарифов пытаются прикрыть собственные недоработки. К 15 декабря активисты собрали более 75 тысяч подписей против подорожания проезда.

Активисты уже передали в Минюст Армении более 40 тысяч подписей против повышения цен на проезд в общественном транспорте. Депутаты горсовета Еревана расширили список льготных категорий пассажиров, включив в него семьи погибших в Нагорном Карабахе и на границе с Азербайджаном военных.

Действующие тарифы на общественный транспорт сохранятся до 1 февраля 2025 года, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» пресс-секретарь мэрии Еревана Айк Костанян.

По словам Костаняна, в повестку заседания Совета старейшин 24 декабря планируется внести проект, согласно которому до 1 февраля параллельно новым пакетам сохранится тариф на разовую поездку в размере 100 драмов.

«С 1 января оплата будет осуществляться исключительно через единую систему оплаты. 100-драмовые терминалы на входе в автобус будут опечатаны, а оплата проезда будет возможна через приложение Tellcell Wallet, QR-билетами или банковскими картами», - пояснил он.

Разовая поездка на автобусе и метро в Ереване сейчас стоит 100 драмов, на троллейбусе – 50 драмов. Ранее принятое решение мэрии предполагало, что стоимость проезда вырастет со 100 до 300 драмов с 1 января 2025 года.

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