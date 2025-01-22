Пользователи соцсети раскритиковали идеи мэра Еревана о проездных

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Мэр Еревана предложил увеличить время использования и число поездок по проездным, инициатива вынесена на рассмотрение Совета старейшин. Инициативы мэра не решают проблемы резкого роста стоимости проезда, указали пользователи соцсети.

Подорожание проезда в общественном транспорте ереванцы назвали существенным ударом по бюджету. Активисты собрали более 75 тысяч подписей против подорожания проезда. Депутаты горсовета Еревана расширили список льготных категорий пассажиров, включив в него семьи погибших в Нагорном Карабахе и на границе с Азербайджаном военных.

Как писал "К авказский узел " принятое мэрией Еревана решение предполагало, что стоимость проезда в общественном транспорте вырастет со 100 драмов (0,25 доллара) до 300 драмов (0,75 доллара) с 1 января 2025 года. 20 декабря власти столицы отложили повышение на один месяц: они постановили, что до 1 февраля параллельно новым пакетам сохранится тариф на разовую поездку в размере 100 драмов. Опрошенные "Кавказским узлом аналитики 17 января отметили , что провал реформы транспортной системы и трехкратное повышение тарифов на проезд в Ереване в преддверии парламентских выборов представляют серьезную угрозу для правящей силы, а социальное недовольство способно стать триггером политических протестов.

Мэр Еревана Тигран Авинян опубликовал на своей странице в Facebook* изменения по новым тарифам на единые проездные пакеты. На такой шаг его сподвигли, как он отметил, отзывы и предложения горожан. "Наш приоритет – обеспечить комфорт для всех жителей нашего города и выслушать мнение каждого", - написал он.

С целью внесения изменений Авинян намерен на предстоящем заседании Совета старейшин обсудить возможность пересмотра логики применения тарифов. "Наша цель – предложить всеобъемлющее и справедливое решение, учитывающее как потребности людей, так и стабильность городского бюджета.

Внеочередное заседание по обсуждению вопроса о внесении изменений в проект Тигран Авинян намерен провести 11 февраля.

Противники повышения тарифов объявили бойкот с 1 февраля 2025 года. К бойкоту планируют привлечь студенчество.

Мэрия предлагает ряд изменений. В частности, за 10 поездок пассажиры будут платить 2000 драмов (5 долларов США), но срок использования этих проездных будет уже 45 дней вместо текущих 2200 драмов (5,5 долларов США) и 30 дней.

Срок использования проездных за 300 драмов планируют 180 минут вместо текущих 90 минут. За суточные проездные за 900 драмов (2,25 долларов США) граждане смогут осуществить неограниченное количество поездок вместо текущего ограничения на 8 поездок.

Недельный тариф (7 дней) за 5 тысяч драмов (12,5 долларов США) будет действовать на неограниченное число поездок вместо текущего ограничения на 30 поездок.

Авинян также напомнил, что с 1 января действуют следующие пакеты: 30 дней – 9000 драмов, неограниченное количество поездок, 90 дней – 24000 драмов (60 долларов США), неограниченное количество поездок и 365 дней – 90000 драмов, неограниченное количество поездок.

На этом же заседании Совета старейшин, по словам мэра, будут объявлены другие изменения и дополнения, которые сделают систему более удобной и эффективной для ереванцев.

Пользователи Facebook* выразили свое категоричное мнение на счет новых проездных тарифов под статусом мэра на его странице. "Исключительно 100 драмов", - пишут они, отвергая предложения мэра.

"Всякое подорожание неприемлемо. Никакая реформа не должна становиться поводом для повышения цен. Доходы от транспорта покроют все расходы, хватит создавать неудобства для жителей. Как должны передвигаться гостям из других населенных пунктов Армении? Неужели нельзя было хотя бы сделать подорожание более понятным? Ни в одной сфере не получилось провести нормальные реформы, вы провалились во всех возможных местах", - пишет L.Graphic Grig.

"Игнорируем подорожание! 100 драмов и точка!", - пишет Хачатур Бадалян.

"Мне не подходит ни один из предложенных пакетов, если в месяц я трачу максимум 5000 драмов, почему я должна платить на 4000 драмов больше? Кто-нибудь просто так даст мне 100 драмов? Конечно, нет. Поэтому прекратите эту программу и оставьте нам возможность оплатить наши 100 драмов, чтобы не иметь проблем с водителями", - пишет Татев Мнацаканян.

"А я, например, трачу в месяц 2000–2500 драмов, а теперь меня заставляют платить 9000 драмов. Да поймите же, народ не имеет таких денег, откуда взять на ваши астрономические пакеты?", - поддержала Сара.

Вачик Варданян считает одной из основных проблем условие, когда часть денег, которую человек заплатил, теряется после истечения срока действия, "что несправедливо".

Нелли Петросян не против проездных билетов, но при условии, если стоимость одного проезда будет по-прежнему составлять 100 драмов и без ограничения срока использования.

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