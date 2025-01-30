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18:45, 30 января 2025

Три участника протестов задержаны у правительства Армении

Участники акции протеста предпринимателей. Скриншот видео от 13 января 2025 г. https://www.7or.am/ru/news/view/278313/

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Силовики задержали у здания правительства Армении за неподчинение полиции трех участников акций предпринимателей и родных армянских военнопленных.

Как писал "Кавказский узел", 13 января предприниматели, работающие на рынке золота, на акции протеста в Ереване призвали пересмотреть решение о повышении налога с оборота. Еще одна акция против повышения налога с оборота с пяти до 10 процентов состоялась 23 января.

Протестную акцию перед зданием правительства Армении с требованием пересмотреть изменения, внесенные в закон о налоге с оборота, которые вступили в силу с 1 января 2025 года проводили сегодня представители малого и среднего бизнеса. Они отметили, что изменения в закон увеличили налоговое бремя в несколько раз, что может привести к серьезным проблемам.

В прямом эфире 24News один из участников акции предположил, что власти повышением налога с оборота хотят пополнить госбюджет, "поскольку изначально они запланировали высокие доходы, но не рассчитали, сейчас хотят за счет предпринимателей пополнить бюджет".

Предприниматель утверждает, что малый и средний бизнес не выдержит такие проценты, скорее, обанкротится. "Пусть власти установят для таких микробизнесов, как мы, у которых нет особой торговли, определенный порог. Если оборот наш меньше этого порога, то там нечего и платить, а если больше, то пусть платят 1% налога с оборота", - отметил участник акции.

Перед зданием правительства сегодня собрались и родственники армянских военнопленных, содержащихся в Баку. Они требуют, чтобы правительство Армении предпринимало активные действия  для возвращения их родных на родину.

Полицейские подошли к участникам акций и потребовали освободить площадку перед парадным входом в здание, "поскольку сегодня запланировано церемониальное мероприятие". Участники протестов ответили отказом. Между полицейскими и участниками акций произошла стычка, следует из трансляции.

По статье о неподчинении законному требованию представителя власти (статья 182 Кодекса об административных правонарушений Армении) задержаны три человека, сообщил  корреспонденту "Кавказского узла" начальник управления по связям со СМИ и общественностью полиции Армении Зарзанд Габриелян.

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Автор: Армине Мартиросян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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