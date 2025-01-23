Торговцы в Ереване устроили акцию протеста против повышения налога

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Предприниматели выразили протест против повышения ставки налога с оборота с пяти до десяти процентов.

Как писал "Кавказский узел", 13 января предприниматели, работающие на рынке золота, на акции протеста в Ереване призвали пересмотреть решение о повышении налога с оборота.

Акция началась сегодня перед зданием правительства Армении. Представитель одного из хозяйствующих субъектов заявил, что повышение ставки налога с оборота с пяти до десяти процентов, вступившее в силу с 1 января, может привести бизнес к серьезным проблемами и даже свернуть деятельность многих.

Мужчина пояснил, что продает использованные товары и не может предоставить какие-либо документы, тем более декларацию. Это изменение, по мнению участника акции, - коррупционный риск, поскольку сотрудники налоговой службы могут оштрафовать его в любой момент, пишет агентство NEWS.am.

Другой продавец рынка "Гнуни" заявил, что он пенсионер, и "не стоял бы на рынке", если бы у него была "нормальная пенсия".

"Никол Пашинян говорит шаблонные вещи, ничего из того, что он говорит, не соответствует действительности. Они прекрасно знают, кто импортирует товары, все знают об имуществе всех олигархов, мы зарабатываем себе на жизнь, и это не дают сделать", - заявил протестующий, слова которого приводит агентство.

Представитель одного из хозсубъектов Гагик Алавердян считает, что "кабмин пытается ликвидировать малый и средний бизнес и развивать монополии". "Ежедневно люди сталкиваются с банкротством, торговля прекратилась, и картина будет только ухудшаться. Сейчас еще и говорят, что все нужно задекларировать. Тем самым заставляют людей нанимать бухгалтеров и экономистов. Наверное, нам следует нанять и юристов. У людей нет денег на транспорт, на что нанимать бухгалтеров?", - возмутился Алавердян.

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