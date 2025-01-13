Участники акции протеста в Ереване выступили против повышения налога

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Предприниматели, работающие на рынке золота, на акции протеста в Ереване призвали пересмотреть решение о повышении налога с оборота.

Предприниматели, работающие на рынке золота, сегодня провели перед зданием правительства Армении акцию протеста против увеличения налога. Они заявили, что с 1 января налог, который они должны платить, увеличился вдвое - с 5% до 10%, передал корреспондент "Кавказского узла".

Правительство Армении с 1 января увеличило налог с оборота для малого и среднего бизнеса. Представляя проект поправок, еще в мае 2024 года, министр финансов Ваге Ованнисян отметил, что сократится разница между налоговыми нагрузками системы налога с оборота и единой системой налогообложения, появится стимул для документирования расходов предприятий. Также эти две системы налогообложения станут более адресными для среднего и малого бизнеса, а торговые компании смогут снизить свою минимальную налоговую ставку с 1,5% до 1%.

Ранее налог на оборот был установлен в размере 5%, а при обеспечении документооборота налог снижался до 1,5%, однако рынок золота - специфичная сфера, и там очень сложно обеспечить документооборот, отметил один из протестующих в прямом эфире Factor.tv, который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

"Бывает, что мы не можем документировать те или иные операции. К примеру, приходит человек с цепочкой 10 граммов золота и хочет обменять на цепочку весом в 15 граммов. Как нам документировать это?" – сказал он.

По словам предпринимателя, документировать эти лишние граммы золота они не смогут, но, когда придет налоговая, им придется платить помимо 10% налога на оборот, еще 20% штрафы.

Он отметил, что рынок - это не магазин, где установлены конкретные цены. "На рынке цены гибкие, люди торгуются. Ты можешь сделать скидки, иногда до того, что хватает [лишь] на оплату налогов и аренды за место. Усложняют документирование и ежедневные колебания курса доллара, разные операции с торговцами лома", - пояснил мужчина.

Чтобы все это документировать, по его словам, нужно держать бухгалтера, но это дополнительные затраты, а самим торговцам сложно вести бухгалтерию.

В итоге страдаем мы, налоговая не учитывает эти нюансы

Другая участница акции привела пример, когда изделие долгое время не продается, и предприниматель решает расплавить его, но для документирования этого действия нет никакого механизма. "К примеру, грамм золота сегодня я покупаю за 53 доллара, завтра курс доллара падает до 45 доллара. Как мне показать налоговой эту разницу? Но в итоге страдаем мы, налоговая не учитывает эти нюансы", - отметила она, добавив, что правительству следовало вместе с ними изучить все вопросы, и лишь потом принять решение.

Помимо того, что из-за неполноценного документирования прежние 5% налога на оборот увеличиваются до 10%, еще и 20%-й штраф при повторной проверки налоговой и обнаружении каких-то недостатков увеличивается до 50%, указала предприниматель.

По словам протестующих, представители правительства предложили им изложить проблему в письменном виде для ее изучения. Но сотрудники рынка золота остались недовольны этим ответом. По их словам, "обычно письма изучаются месяцами, и за это время они либо должны прекратить свою деятельность, чтобы не попасть под штрафы, либо работать со штрафами".

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