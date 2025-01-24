Комиссия парламента одобрила законопроект об евроинтеграции Армении

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Постоянная парламентская комиссия по вопросам евроинтеграции дала положительное заключение проекту закона об интеграции Армении с Европейским союзом, теперь его рассмотрит Совет парламента Армении.

Как писал "Кавказский узел", правительство Армении поддержало идею проведения референдума о вступлении в Евросоюз, вместе с тем премьер-министр Никол Пашинян призвал не делать поспешных шагов. Пресс-секретарь президента России напомнил, что состоять одновременно в Евросоюзе и ЕАЭС не получится. Ранее Центризбирком утвердил подписи за проведение референдума о вступлении Армении в Евросоюз, собранные "Платформой демократических сил". Под требованием провести референдум подписались 60 тысяч человек. По закону было достаточно предоставить в избирком лишь 50 тысяч подписей.

11 сентября ЦИК Армении зарегистрировал гражданскую инициативу "Платформы демократических сил" (в нее входят партии "Республика", "Во имя Республики", "Европейская партия Армении", "Христианско-демократическая партия" и ряд организаций) по сбору подписей в поддержку проекта референдума о вступлении страны в Евросоюз.

Профильная комиссия армянского парламента одобрила законопроект об интеграции Армении с Европейским союзом.

Постоянная парламентская комиссия по вопросам евроинтеграции дала положительное заключение проекту закона об интеграции Армении с Европейским союзом, передает корреспондент "Кавказского узла".

"О включении в повестку парламента законопроекта об интеграции Армении с ЕС обсудят на заседании Совета парламента», - сказано в решении профильной комиссии, опубликованной на официальном сайте парламента Армении.

Напомним, 13 марта 2024 года депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой предложили рассмотреть возможность предоставления Армении статуса кандидата в члены Евросоюза. Они указали, что Армения пытается уменьшить свою зависимость от России. Резолюция Европарламента открывает для Армении возможности борьбы в силу соперничества Запада с Россией за контроль над Южным Кавказом, указали опрошенные "Кавказским узлом" армянские аналитики.

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