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22:01, 15 декабря 2024

Беженка из Нагорного Карабаха задержана в Ереване за участие в митинге

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Беженка Зарине Агабабян сегодня была задержана в аэропорту Еревана на три часа, после чего ее доставили в Следком Армении, сообщил адвокат Роман Ерицян.

Адвокат Ерицян написал на своей странице в соцсети, что бывшая медсестра Степанакертской республиканской больницы Зарине Агабабян была задержана в аэропорту Звартноц после того, как прилетела в Ереван из Москвы.

"Ее обвиняют в участии в массовых беспорядках, то есть обвинили в участии в митингах, организованных перед зданием правительства Армении в сентябре 2023 года. Продержав под стражей более трех часов, ее перевели в Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета Армении. Женщина прибыла в Армению для участия в похоронах своего деда", - сказал Ерицян журналистам.

В 20.00 по местному времени (21.00 мск) Ерицян также написал на своей странице в соцсети, что "в Главном управлении по расследованию особо важных дел Следственного комитета РА возбуждено уголовное дело по статье 327 УК РА (массовые беспорядки), а в рамках указанного разбирательства З.Агабабян была обвинена в совершении хулиганства".

"Суд отклонил ходатайство о задержании Агабабян за отсутствием оснований, - отметил адвокат. - Гражданка Арцаха отпущена, однако, в отношении нее избрана другая мера - запрет покидать Армению. Из-за предъявленных обвинений и запретительного ордера, она будет вынуждена оставаться в Армении по крайней мере до тех пор, пока дело не дойдет до суда".

Ерицян отметил, что "Зарине — дочь погибшего в карабахской войне солдата, которая с октября 2023 года живет и работает в России со своей семьей, включая несовершеннолетних детей".

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия и взял под контроль территорию Нагорного Карабаха, после чего начался массовый исход армянского населения. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха, а к сентябрю 2024 года в регионе осталось только 14 армян. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах" (Арцах – армянское название Нагорного Карабаха). 1 января 2024 года непризнанная Нагорно-Карабахская республика прекратила существование в соответствии с указом ее последнего президента Самвела Шахраманяна.

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Автор: Алвард Григорян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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