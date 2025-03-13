RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
18:41, 13 марта 2025

Рубен Варданян прекратил голодовку

Рубен Варданян. Фото: Report.az https://report.az/ru/proisshestviya/segodnya-prodolzhitsya-sud-nad-rubenom-vardanyanom/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян прекратил голодовку, целью которой было привлечь внимание к судебному процессу над ним в Баку. Европарламент потребовал освободить армянских пленных.

Как писал "Кавказский узел", бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян 19 февраля объявил голодовку в знак протеста против нарушения правовых норм в ходе суда над ним в Баку. Голодовка Варданяна свидетельствует о том, что положение армянских пленных в Азербайджане ухудшается, заявили 27 февраля 11 армянских организаций и призвали международное сообщество содействовать освобождению Варданяна. Представители оппозиционных партий 28 февраля на акции протеста в Ереване призвали МИД Армении добиваться освобождения бывшего госминистра Нагорного Карабаха и армянских пленных.

Рубену Варданяну предъявлены обвинения по 20 статьям Уголовного кодекса Азербайджана, ему грозит пожизненное заключение. В конце декабря 2024 года дело было передано в Бакинский военный суд. Рубен Варданян заявил о фальсификации протоколов несостоявшихся допросов азербайджанскими следователями.

Бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян, содержащийся в бакинской тюрьме, прекратил голодовку. Об этом он сообщил во время телефонного разговора с семьей, аудиозапись которого опубликована на официальной странице Варданяна в Facebook*. Варданян отметил, что голодовка была не просто протестом, а попыткой привлечь внимание к несправедливости процесса.

Также отмечается, что Варданян передал два аудиообращения из бакинской тюрьмы: одно из них он попросил опубликовать сегодня, другое - 16 марта.  В следующий раз Варданян выступит на заключительном заседании суда, но только в том случае, если там будут представители международного сообщества, говорится в сообщении.

В  аудиозаписи говорится, что его голодовка была не просто протестом, а попыткой привлечь внимание к несправедливости судебного процесса и общей ситуации, в которой оказались армяне. "У меня было несколько целей, почему я объявил голодовку: показать, что нет суда, это имитация, показать, что это судят не меня, а судят всех армян и само государство. Судят не "15 плюс одного", а руководство Армении и саму Армению как государство. Судят любого армянина, неважно, откуда он, даже если он не из Армении. Также хотел показать, какую цену надо было заплатить всем тем, кто в душе был бы рад остаться и жить в Арцахе, а не уезжать”, - отмечает Варданян.

Он добавил, что последнее судебное заседание стало ярким примером того, что бы случилось с карабахскими армянами, если бы они остались дома, и какой ценой им пришлось бы за это заплатить. По его словам, на последнем заседании двое карабахских армян, живущих в Степанакерте, дали показания, утверждая невероятные вещи. "При этом они никогда в жизни не видели меня. Более того, они сами оказались в ужасном положении, но всё же выступили в суде. Мне было их очень жаль", - сказал Варданян.

"Человек всегда платит определенную цену за всё. И пример того армянина, которого арестовали прямо из машины Красного Креста и приговорили к 15 годам тюрьмы, а также пример этих двух свидетелей - это явное предупреждение: вам не позволили бы просто спокойно жить в своих домах. Каждый мог оказаться либо на месте вчерашних свидетелей, либо на месте обвиняемого в страшных преступлениях. И совершенно неважно, виновны вы или нет, совершали ли вы эти преступления или нет", - говорит он.

Варданян также коснулся позиции армянских властей, отметив, что его поражает глубина их ненависти к карабахским армянам. И в то же время, как он отметил, он рад, что "смог помешать им реализовать их план, который они всеми силами продвигали, пытаясь заставить некоторых лидеров Арцаха - как действующих, так и бывших - сыграть по чужому сценарию".

Потеряв Арцах, в ближайшие годы мы потеряем и Армению, если не изменим коренным образом наше отношение к таким понятиям, как элита, власть, государственность

Он также предупредил, что те, кто пугает народ новой войной, снова вводят его в заблуждение. По его словам, в современном мире потерять государственность можно множеством других способов. Захватывать территории военным путем теперь не обязательно - война продолжается другими методами: через технологии, финансы, экономическую зависимость, инфраструктуру, информационные и политические войны. "Если вы продолжите жить в иллюзии, что всё закончится и вы сможете спокойно зарабатывать себе на жизнь, это будет самообман", - указал он.

"Потеряв Арцах, в ближайшие годы мы потеряем и Армению, если не изменим коренным образом наше отношение к таким понятиям, как элита, власть, государственность и к тому, кто должен нами руководить. Услышьте меня и задумайтесь об этом, пока не поздно. И помните: как в известной армянской сказке, народ сам выбирает царя - это результат нашего общего решения, а не его личного", - отметил Варданян.

В заключении он добавил, что уверен, что среди армянского народа есть здоровые силы, и "мы преодолеем этот тяжелейший кризис, как уже делали это множество раз в своей истории. И мы сможем не просто выжить, а достойно жить на своей родной земле. Только живой человек может плыть против течения", - сказано в заключении.

Под стражей в Азербайджане находятся 15 бывших карабахских чиновников, в том числе бывшие президенты Араик Арутюнян, Бако Саакян и Аркадий Гукасян, а также бывший спикер парламента Давид Ишханян. 17 января на заседании суда Араик Арутюнян принес извинения за свои заявления об ударах по Гяндже.

Европарламент принял резолюцию в защиту армянских пленных

Азербайджан должен незамедлительно освободить всех армянских военнопленных, сказано в резолюции Европарламента.

Европарламент признал армянских пленных военнопленными и потребовал немедленно их освободить, а судебный процесс над ними постановочным, сказано в резолюции, за которую проголосовали 523 европейских парламентариев. Против резолюции высказались трое евродепутатов, еще 84 – воздержались, передает корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на прямой эфир голосования.

Если мы ничего не предпримем, это будет месседжем Алиеву, что он может предпринять все и остаться безнаказанным

Единственная вина этих людей заключается в защите своей земли, своего народа и своих прав, заявила в ходе обсуждения соавтор резолюции, европарламентарий Магина Межуг. "Если мы ничего не предпримем, это будет месседжем Алиеву, что он может предпринять все и остаться безнаказанным", - отметила европарламентарий.

Вместо того, чтобы расследовать военные преступления азербайджанской армии ЕС заключает соглашения с Азербайджаном, заявил европарламентарий Франсуа Белами. 

Евросоюз должен выдвинуть требование Азербайджану заключить мир с Арменией, а также обеспечить право арцахских армян на возвращение в свои дома, заявила депутат Европарламента Мириам Лексман. "Вместо этого мы поощряем торговлю с агрессором", - отметила она.

Европарламентарий Катагина Виега, в свою очередь, отметила, что резолюция носит рекомендательный характер и необязательна к выполнению. При этом депутат сочла недопустимым «пренебрежение европейскими ценностями, ради экономического и энергетического сотрудничества с Азербайджаном».

Европарламент назвал суд над армянскими военнопленными постановочным, подчеркнув, что армянские военнопленные подвергаются бесчеловечному обращению, в том числе к ним применяют запрещенные психоактивные вещества. В резолюции также отмечен факт голодовки Рубена Варданяна. Европарламентарии призвали азербайджанские обеспечить соблюдение прав армянских военнопленных, включая доступ к медицинской помощи, а также предоставить возможность независимого расследования условий их содержания.

Европарламентарии также выразили обеспокоенность закрытием в Азербайджане офисов МККК и ООН, призвав представительство ЕС в Баку и посольства стран-членов ЕС отслеживать судебный процесс над армянскими военнопленными и посещать их.

Европарламент призвал приостановить действие меморандума о стратегическом партнерстве в сфере энергетики от 2022 года с Азербайджаном. Согласно резолюции, соглашения с Азербайджаном должны включать обязательства по освобождению всех политических заключенных, отказу Баку от искусственного затягивания переговоров по мирному договору с Арменией и гарантиям соблюдения прав армян Нагорного Карабаха.

Мы недавно обновили приложение на Android и iOS, обновите и вы! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram, либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Тигран Петросян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Акция в поддержку Рубена Варданяна. 28 февраля 2025 г. Фото: Нарека Алексаняна https://hetq.am/ru/article/172905
17:16, 3 марта 2025
Участники акции в Ереване выступили в защиту армянских пленных
Мане Тандилян. Фото: https://brightarmenia.am/
15:04, 3 марта 2025
Помощь врачей потребовалась участнице голодовки в Ереване
Мане Тандилян в палатке на площади в Ереване. Кадр видео News.am https://news.am/rus/news/869425.html
18:58, 2 марта 2025
Число участников акции на площади в Ереване выросло до пяти
Мане Тандилян (слева) и ее соратники в палатке на площади Свободы в Ереване. Фото Step 1 https://step1.am/ru/2025/03/02/25464/
14:37, 2 марта 2025
Три оппозиционера объявили голодовку в Ереване
00:18, 1 марта 2025
Армянские политологи указали на незаинтересованность Баку в мирном договоре
Персоналии
Михаил Саакашвили. Фото REUTERS/Valentyn Ogirenko
11:20, 12 марта 2025
Саакашвили Михаил Николозович
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
12:42, 12 марта 2025
Ветер с Апшерона
Показания свидетелей-армян обеспечили Варданяну пожизненное
Фото
15:39, 11 марта 2025
Ветер с Апшерона
3
Глубинная причина народного гнева против телеканализации
Фото
11:17, 11 марта 2025
Ветер с Апшерона
Канатка Шуша-Ханкянди: считаем расходы
Все блоги
Справочник
Поиски Анны Цомартовой длятся более 10 месяцев. Коллаж "кавказского узла". Фото ANNATSOMARTOVA22 / T.me Цомартовы: пропажа дочери и травля семьи

Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Керченском проливе

Конфликт у офиса Wildberries. 18 сентября 2024 года. Скриншот видео Телеграм-канал Mash Как перестрелка в Wildberries связана с Кадыровым

Блогеры
Фото
12:42, 12 марта 2025
Ветер с Апшерона
Показания свидетелей-армян обеспечили Варданяну пожизненное
Фото
15:39, 11 марта 2025
Ветер с Апшерона
3
Глубинная причина народного гнева против телеканализации
Фото
11:17, 11 марта 2025
Ветер с Апшерона
Канатка Шуша-Ханкянди: считаем расходы
Фото
00:38, 11 марта 2025
Нагорные повороты. Карабах
2
Кармир Берд - Красная Крепость, IX–VIII вв. до н. э.
Фото
19:17, 10 марта 2025
Ветер с Апшерона
Самый интересный судебный процесс
Аналитика
10:30, 7 февраля 2025
В январе 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
Темы дня
Вадим Харченко. Фото: https://protokol.band/2024/01/29/3463/
12 марта 2025, 19:12
Блогер Харченко* приговорен к семи годам колонии

Айтадж Тапдыг. Фото: Фатима Мовламлы https://jam-news.net/ru
12 марта 2025, 17:02
Суд оставил журналистку Айтадж Тапдыг под арестом

Надежда Кеворкова. Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы
12 марта 2025, 15:13
Гособвинение потребовало приговорить Кеворкову к шести годам колонии

Надежда Кеворкова. Фото: https://vk.com/wall-66283435_2331498
12 марта 2025, 13:38
Оперативник и эксперт дали показания в суде по делу Кеворковой

Суд назначил штраф Надежде Кеворковой #shorts
Суд назначил штраф Надежде Кеворковой #shorts
Силовики разогнали акцию протеста студентов из Туркменистана в Ставрополи #shorts #полиция #новости
Силовики разогнали акцию протеста студентов из Туркменистана в Ставрополи #shorts #полиция #новости
В Нальчике почтили память жертв депортации
В Нальчике почтили память жертв депортации
Встреча книжных клубов Нальчика и Владикавказа — новая традиция культурного обмена
Встреча книжных клубов Нальчика и Владикавказа — новая традиция культурного обмена
Дагестан: сельчане против нового генплана #shorts
Дагестан: сельчане против нового генплана #shorts
У беженцев из Нагорного Карабаха появился шанс на свое жилье
У беженцев из Нагорного Карабаха появился шанс на свое жилье
Показать больше