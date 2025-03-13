Рубен Варданян прекратил голодовку

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Бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян прекратил голодовку, целью которой было привлечь внимание к судебному процессу над ним в Баку. Европарламент потребовал освободить армянских пленных.

Как писал "Кавказский узел", бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян 19 февраля объявил голодовку в знак протеста против нарушения правовых норм в ходе суда над ним в Баку. Голодовка Варданяна свидетельствует о том, что положение армянских пленных в Азербайджане ухудшается, заявили 27 февраля 11 армянских организаций и призвали международное сообщество содействовать освобождению Варданяна. Представители оппозиционных партий 28 февраля на акции протеста в Ереване призвали МИД Армении добиваться освобождения бывшего госминистра Нагорного Карабаха и армянских пленных.

Рубену Варданяну предъявлены обвинения по 20 статьям Уголовного кодекса Азербайджана, ему грозит пожизненное заключение. В конце декабря 2024 года дело было передано в Бакинский военный суд. Рубен Варданян заявил о фальсификации протоколов несостоявшихся допросов азербайджанскими следователями.

Бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян, содержащийся в бакинской тюрьме, прекратил голодовку. Об этом он сообщил во время телефонного разговора с семьей, аудиозапись которого опубликована на официальной странице Варданяна в Facebook*. Варданян отметил, что голодовка была не просто протестом, а попыткой привлечь внимание к несправедливости процесса.

Также отмечается, что Варданян передал два аудиообращения из бакинской тюрьмы: одно из них он попросил опубликовать сегодня, другое - 16 марта. В следующий раз Варданян выступит на заключительном заседании суда, но только в том случае, если там будут представители международного сообщества, говорится в сообщении.

В аудиозаписи говорится, что его голодовка была не просто протестом, а попыткой привлечь внимание к несправедливости судебного процесса и общей ситуации, в которой оказались армяне. "У меня было несколько целей, почему я объявил голодовку: показать, что нет суда, это имитация, показать, что это судят не меня, а судят всех армян и само государство. Судят не "15 плюс одного", а руководство Армении и саму Армению как государство. Судят любого армянина, неважно, откуда он, даже если он не из Армении. Также хотел показать, какую цену надо было заплатить всем тем, кто в душе был бы рад остаться и жить в Арцахе, а не уезжать”, - отмечает Варданян.

Он добавил, что последнее судебное заседание стало ярким примером того, что бы случилось с карабахскими армянами, если бы они остались дома, и какой ценой им пришлось бы за это заплатить. По его словам, на последнем заседании двое карабахских армян, живущих в Степанакерте, дали показания, утверждая невероятные вещи. "При этом они никогда в жизни не видели меня. Более того, они сами оказались в ужасном положении, но всё же выступили в суде. Мне было их очень жаль", - сказал Варданян.

"Человек всегда платит определенную цену за всё. И пример того армянина, которого арестовали прямо из машины Красного Креста и приговорили к 15 годам тюрьмы, а также пример этих двух свидетелей - это явное предупреждение: вам не позволили бы просто спокойно жить в своих домах. Каждый мог оказаться либо на месте вчерашних свидетелей, либо на месте обвиняемого в страшных преступлениях. И совершенно неважно, виновны вы или нет, совершали ли вы эти преступления или нет", - говорит он.

Варданян также коснулся позиции армянских властей, отметив, что его поражает глубина их ненависти к карабахским армянам. И в то же время, как он отметил, он рад, что "смог помешать им реализовать их план, который они всеми силами продвигали, пытаясь заставить некоторых лидеров Арцаха - как действующих, так и бывших - сыграть по чужому сценарию".

Потеряв Арцах, в ближайшие годы мы потеряем и Армению, если не изменим коренным образом наше отношение к таким понятиям, как элита, власть, государственность

Он также предупредил, что те, кто пугает народ новой войной, снова вводят его в заблуждение. По его словам, в современном мире потерять государственность можно множеством других способов. Захватывать территории военным путем теперь не обязательно - война продолжается другими методами: через технологии, финансы, экономическую зависимость, инфраструктуру, информационные и политические войны. "Если вы продолжите жить в иллюзии, что всё закончится и вы сможете спокойно зарабатывать себе на жизнь, это будет самообман", - указал он.

"Потеряв Арцах, в ближайшие годы мы потеряем и Армению, если не изменим коренным образом наше отношение к таким понятиям, как элита, власть, государственность и к тому, кто должен нами руководить. Услышьте меня и задумайтесь об этом, пока не поздно. И помните: как в известной армянской сказке, народ сам выбирает царя - это результат нашего общего решения, а не его личного", - отметил Варданян.

В заключении он добавил, что уверен, что среди армянского народа есть здоровые силы, и "мы преодолеем этот тяжелейший кризис, как уже делали это множество раз в своей истории. И мы сможем не просто выжить, а достойно жить на своей родной земле. Только живой человек может плыть против течения", - сказано в заключении.

Под стражей в Азербайджане находятся 15 бывших карабахских чиновников, в том числе бывшие президенты Араик Арутюнян, Бако Саакян и Аркадий Гукасян, а также бывший спикер парламента Давид Ишханян. 17 января на заседании суда Араик Арутюнян принес извинения за свои заявления об ударах по Гяндже.

Европарламент принял резолюцию в защиту армянских пленных

Азербайджан должен незамедлительно освободить всех армянских военнопленных, сказано в резолюции Европарламента.

Европарламент признал армянских пленных военнопленными и потребовал немедленно их освободить, а судебный процесс над ними постановочным, сказано в резолюции, за которую проголосовали 523 европейских парламентариев. Против резолюции высказались трое евродепутатов, еще 84 – воздержались, передает корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на прямой эфир голосования.

Если мы ничего не предпримем, это будет месседжем Алиеву, что он может предпринять все и остаться безнаказанным

Единственная вина этих людей заключается в защите своей земли, своего народа и своих прав, заявила в ходе обсуждения соавтор резолюции, европарламентарий Магина Межуг. "Если мы ничего не предпримем, это будет месседжем Алиеву, что он может предпринять все и остаться безнаказанным", - отметила европарламентарий.

Вместо того, чтобы расследовать военные преступления азербайджанской армии ЕС заключает соглашения с Азербайджаном, заявил европарламентарий Франсуа Белами.

Евросоюз должен выдвинуть требование Азербайджану заключить мир с Арменией, а также обеспечить право арцахских армян на возвращение в свои дома, заявила депутат Европарламента Мириам Лексман. "Вместо этого мы поощряем торговлю с агрессором", - отметила она.

Европарламентарий Катагина Виега, в свою очередь, отметила, что резолюция носит рекомендательный характер и необязательна к выполнению. При этом депутат сочла недопустимым «пренебрежение европейскими ценностями, ради экономического и энергетического сотрудничества с Азербайджаном».

Европарламент назвал суд над армянскими военнопленными постановочным, подчеркнув, что армянские военнопленные подвергаются бесчеловечному обращению, в том числе к ним применяют запрещенные психоактивные вещества. В резолюции также отмечен факт голодовки Рубена Варданяна. Европарламентарии призвали азербайджанские обеспечить соблюдение прав армянских военнопленных, включая доступ к медицинской помощи, а также предоставить возможность независимого расследования условий их содержания.

Европарламентарии также выразили обеспокоенность закрытием в Азербайджане офисов МККК и ООН, призвав представительство ЕС в Баку и посольства стран-членов ЕС отслеживать судебный процесс над армянскими военнопленными и посещать их.

Европарламент призвал приостановить действие меморандума о стратегическом партнерстве в сфере энергетики от 2022 года с Азербайджаном. Согласно резолюции, соглашения с Азербайджаном должны включать обязательства по освобождению всех политических заключенных, отказу Баку от искусственного затягивания переговоров по мирному договору с Арменией и гарантиям соблюдения прав армян Нагорного Карабаха.

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