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10:06, 21 октября 2024

Продлен арест Рубена Варданяна

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Баку продлил арест бывшего госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна, обвиняемого в Азербайджане в финансировании терроризма и создании незаконных вооруженных формирований. При этом стало известно, что Рубен Варданян лишился акций российского АО "КамАЗ".

Как информировал "Кавказский узел", в октябре 2023 года стало известно, что сотрудники Службы госбезопасности Азербайджана задержали бывших президентов Нагорного Карабаха Араика Арутюняна, Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна, а также бывшего спикера парламента Давида Ишханяна и бывшего госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна. 12 октября суд в Баку продлил срок ареста 14 бывшим карабахским чиновникам.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе. 20 сентября 2023 года была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Сабаильский районный суд в Баку продлил срок содержания под стражей Рубена Варданяна, передал Trend.az.

На какой именно срок продлен арест, не уточняется.

Варданян вышел из капитала ООО "Автоинвест", упоминаемое среди акционеров КамАЗа, передал сегодня "Коммерсант" со ссылкой на ЕГРЮЛ.

Принадлежавшие Варданяну 15% "Автоинвеста" 17 октября перешли Дмитрию Артякову – гендиректору и совладельцу крупного железнодорожного оператора "Модум-Транс". Артяков — сын Владимира Артякова, первого заместителя гендиректора "Ростеха", бывшего президента АвтоВАЗа и бывшего главы Самарской области, отметила газета.

Напомним, Рубен Варданян был задержан азербайджанскими силовиками 27 сентября 2023 года на границе при попытке выехать в Армению. В Баку ему предъявлены обвинения в финансировании терроризма, создании незаконных вооруженных формирований и незаконном пересечении границы Азербайджана.

Варданян переехал в Нагорный Карабах в начале сентября 2022 года, отказавшись от российского паспорта. В декабре этого же года президент России Владимир Путин лишил его гражданства РФ. Варданян заявил, что планирует заняться развитием непризнанной республики. 20 октября 2022 года он согласился возглавить правительство Нагорного Карабаха* и стал госминистром, однако уже в феврале 2023 года президент Араик Арутюнян отправил Варданяна в отставку.

Преследование Рубена Варданяна дает президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву дополнительные рычаги для переговоров с Арменией и Россией, при этом обеспечить освобождение бывшего госминистра Нагорного Карабаха может в первую очередь Москва, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" армянские аналитики.

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* Речь идет о лицах из числа бывших руководителей непризнанной республики, фактически не контролирующих ситуацию в Арцахе (Нагорном Карабахе). После массового выезда жителей Нагорного Карабаха в Армению президент непризнанной республики подписал указ о прекращении ее существования, госслужащие были уволены, однако высшие руководители продолжили работу в Ереване.

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Автор: "Кавказский узел"

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