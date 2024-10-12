Продлен срок ареста карабахских чиновников

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Суд в Азербайджане продлил срок ареста 14 бывшим карабахским чиновникам, в том числе бывшим президентам Аркадию Гукасяну, Бако Саакяну и Араику Арутюняну.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2023 года стало известно, что сотрудники Службы госбезопасности Азербайджана задержали бывших президентов Нагорного Карабаха Араика Арутюняна, Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна, а также бывшего спикера парламента Давида Ишханяна и бывшего госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна. 15 мая суд в Баку продлил срок ареста 15 бывшим карабахским чиновникам.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе. 20 сентября 2023 года была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Бинагадинский районный суд продлил срок ареста бывших карабахских чиновников по ходатайству Следственного управления Генпрокуратуры Азербайджана и представления Генпрокурора, пишет 11 октября Report.az.

Срок ареста продлен бывшим президентам Нагорного Карабаха Аркадию Гукасяну, Бако Саакяну, Араику Арутюняна, бывшим министру иностранных дел Давиду Бабаяну, председателю парламента Нагорного Карабаха Давиду Ишханяну, генералу Давиду Манукяну и другим. Всего по уголовному делу проходят 14 бывших карабахских чиновников, информирует Oxu.az.

При этом имена бывшего госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна не упоминается, как и имя бывшего министра обороны Левона Мнацаканяна.