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16:40, 16 декабря 2024

Защита указала на нарушение прав Варданяна в Азербайджане

Рубен Варданян. Фото: https://1news.az/news/20230925124504675-Ruben-Vardanyan-pytalsya-bezhat-iz-Karabakha-pereodevshis-zhenshcinoi-SMI

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывшему госминистру Нагорного Карабаха Рубену Варданяну предъявлены в Азербайджане новые обвинения, однако адвокатам не позволили полноценно изучить материалы, что нарушило право арестованного на защиту.

Как писал "Кавказский узел", бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян был задержан азербайджанскими силовиками 27 сентября 2023 года на границе при попытке выехать из Карабаха в Армению. В Баку ему предъявлены обвинения в финансировании терроризма, создании незаконных вооруженных формирований и незаконном пересечении границы Азербайджана.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе. 20 сентября 2023 года была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах" (Арцах – армянское название Нагорного Карабаха).

Азербайджанские следователи дополнительно предъявили Рубену Варданяну около 45 обвинений по 20 статьям Уголовного кодекса, по новым обвинениям ему грозит пожизненное заключение, сообщила команда защиты Варданяна.

"Сфабрикованные доказательства представлены в 100 томах объемом около 25 тысяч страниц, полностью на азербайджанском языке", - говорится в сообщении защиты, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Азербайджан отказался предоставить копии этих материалов Варданяну и его адвокатам

При этом доказательства скрыты даже от обвиняемого, следователи объясняют это "национальной безопасностью Азербайджана", говорится в заявлении. "Азербайджан отказался предоставить копии этих материалов Варданяну и его адвокатам, позволив им ознакомиться с документами без надлежащего перевода, в ограниченные сроки и с запретом делать какие-либо записи", - заявили адвокаты.

Таким образом, по мнению защиты, права Варданяна на защиту сильно ограничены, что препятствует подготовке адвокатов к судебному процессу. Защита Варданяна отмечает, что эти обвинения являются "грубейшим нарушением международных правовых обязательств Азербайджана".

"Режим прекрасно понимает, что любой независимый наблюдатель увидит, что представленные обвинения лишены достоверных доказательств, и не поддержат их голословные утверждения. Этот подход направлен на то, чтобы [президент Азербайджана Ильхам] Алиев мог оправдать проведение закрытого суда, который не будет ни независимым, ни беспристрастным", - приводятся в публикации слова правового советника семьи Варданяна Джареда Генсера.

Мы боимся, что можем больше никогда его не увидеть

Семья Варданяна призвала международные структуры обеспечить присутствие международных организаций и СМИ на судебном процессе. При этом сын обвиняемого Давид Варданян назвал новые обвинения его отцу "издевательством над правосудием".

По его словам, Рубен Варданян, три месяца занимая пост госминистра Нагорного Карабаха, старался улучшить жизнь людей через социальные программы. "К сожалению, за это он оказался под угрозой пожизненного заключения со стороны одного из самых коррумпированных режимов в мире. Его арест и сфабрикованные обвинения – это сигнал для всех армян в мире о том, что никто не может быть в безопасности. Более двух лет наша семья не может увидеть его. Мы боимся, что можем больше никогда его не увидеть, если демократический мир не примет меры", - приводятся в заявлении его слова.

Напомним, Варданян переехал в Нагорный Карабах в начале сентября 2022 года, отказавшись от российского паспорта. В декабре того же года Путин лишил его гражданства России. 20 октября 2022 года Варданян согласился возглавить правительство Нагорного Карабаха и стал госминистром, однако уже в феврале 2023 года президент Араик Арутюнян отправил Варданяна в отставку.

Преследование Рубена Варданяна дает президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву дополнительные рычаги для переговоров с Арменией и Россией, при этом обеспечить освобождение бывшего госминистра Нагорного Карабаха может в первую очередь Москва, указали ранее армянские аналитики.

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Автор: Армине Мартиросян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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