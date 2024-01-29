Суд в Баку утвердил продление ареста Варданяна

29 января 2024, 11:14

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Бакинский апелляционный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции, продлившего арест бывшего госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна по делу о терроризме и финансировании незаконных вооруженных формирований.

Как информировал "Кавказский узел", 25 января суд в Баку продлил арест бывшего госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна еще на четыре месяца.

3 октября 2023 года стало известно, что бывший президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян задержан сотрудниками службы госбезопасности Азербайджана. Азербайджанские провластные СМИ проинформировали о задержании бывших президентов непризнанной республики Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна, а также бывшего спикера парламента Давида Ишханяна.

Защита Рубена Варданяна обжаловала продление срока его ареста. Бакинский апелляционный суд рассмотрел материалы дела. Суд отказался удовлетворить жалобу адвоката Варданяна, оставив решение суда первой инстанции без изменений, передало сегодня агентство АПА.

Ранее Бинагадинский районный суд рассмотрел ходатайства Генпрокуратуры Азербайджана о продлении на четыре месяца ареста бывшим президентам Нагорного Карабаха Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Араика Арутюняна, министра иностранных дел Нагорного Карабаха Давида Бабаяна, председателя парламента Нагорного Карабаха Давида Ишханяна, а также генералов Левы Мнацаканяна и Давида Манукяна. Суд удовледтворил ходатайство ведомства, сообщил 25 января Trend.az.

Напомним, Рубен Варданян был задержан азербайджанскими силовиками 27 сентября 2023 года на границе при попытке выехать в Армению. В Баку ему предъявлены обвинения в финансировании терроризма, создании незаконных вооруженных формирований и незаконном пересечении границы Азербайджана.

Варданян переехал в Нагорный Карабах в начале сентября 2022 года, отказавшись от российского паспорта. В декабре этого же года президент России Владимир Путин лишил его гражданства РФ. Варданян заявил, что планирует заняться развитием непризнанной республики. 20 октября 2022 года он согласился возглавить правительство Нагорного Карабаха и стал госминистром, однако уже в феврале 2023 года президент Араик Арутюнян отправил Варданяна в отставку.

Преследование Рубена Варданяна дает президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву дополнительные рычаги для переговоров с Арменией и Россией, при этом обеспечить освобождение бывшего госминистра Нагорного Карабаха может в первую очередь Москва, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" армянские аналитики.

Об обстановке в регионе после военной эскалации можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

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