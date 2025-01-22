Адвокаты попросили отпустить бывших лидеров Карабаха под домашний арест

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На заседании Бакинского военного суда по делу бывших лидеров Карабаха адвокаты ряда обвиняемых попросили отпустить их под домашний арест.

Как писал "Кавказский узел", 17 декабря 2024 года прокуратура Азербайджана направила в Бакинский военный суд уголовное дело 15 бывших руководителей и жителей Нагорного Карабаха. Им предъявлены обвинения по более чем 20 статьям, в деле насчитывается 2548 эпизодов. Бывшему госминистру Рубену Варданяну было предъявлено около 45 новых обвинений по 20 статьям Уголовного кодекса, ему грозит пожизненное заключение.

Под стражей в Азербайджане находятся 15 бывших карабахских чиновников, в том числе бывшие президенты Араик Арутюнян, Бако Саакян и Аркадий Гукасян, а также бывший спикер парламента Давид Ишханян и бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян.

21 января в Бакинском военном суде состоялось очередное заседание по делу руководителей и жителей Нагорного Карабаха, обвиняемых в совершении преступлений против Азербайджана. В судебном заседании приняли участие 350 человек из более чем 531 000 признанных потерпевшими, пишет Oxu.az.

Сторона защиты подала ряд ходатайств. Суд, в частности, удовлетворил просьбу адвоката Давида Бабаяна о предоставлении конфиденциальной встречи с подзащитным и объявил перерыв для ее проведения.

После перерыва большинство адвокатов подали ходатайства о замене меры пресечения с ареста на домашнее заключение. Против этого выступил прокурор, который напомнил о тяжести и характере предъявленных обвинений и указал на риск того, что это может помешать объективному ходу судебного разбирательства.

Против ходатайств выступили и представители потерпевшего. Арзу Джавадов отметил, что оснований для изменения меры пресечения нет, если обвиняемым требуется медицинская помощь, то она предоставляется своевременно. Джаваншир Мамедов предупредил, что имеется риск того, что обвиняемые попытаются скрыться от правосудия.

Обвиняемые Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Меликсет Пашаян и Давид Аллахвердян попросили суд удовлетворить ходатайство, Араик Арутюнян заявил, что ни он, ни его адвокат ходатайство не подавали. Он также отметил, что не слышал, чтобы другие обвиняемые жаловались на проблемы со здоровьем.

Следующее заседание суда назначено на 27 января, на нем будут оглашены решения по ходатайствам.

В конце декабря 2024 года дело Варданяна было передано в Бакинский военный суд. Варданян заявил о фальсификации протоколов несостоявшихся допросов азербайджанскими следователями. Он потребовал публичного судебного процесса с участием международных журналистов и представителей гуманитарных организаций. 17 января на подготовительном заседании по делу бывших руководителей Нагорного Карабаха бывший президент Араик Арутюнян принес извинения за свои заявления об ударах по Гяндже. Адвокат бывшего госминистра Рубена Варданяна добился для своего подзащитного дополнительного времени для изучения дела.

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