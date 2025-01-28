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01:59, 28 января 2025

Суд в Баку отказался отпускать бывших лидеров Карабаха под домашний арест

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ходатайства защиты бывших карабахских лидеров об изменении им меры пресечения на домашний арест были отклонены на заседании суда в Баку.

Как писал "Кавказский узел", 17 декабря 2024 года прокуратура Азербайджана направила в Бакинский военный суд уголовное дело 15 бывших руководителей и жителей Нагорного Карабаха. Им предъявлены обвинения по более чем 20 статьям, в деле насчитывается 2548 эпизодов. Бывшему госминистру Рубену Варданяну было предъявлено около 45 новых обвинений по 20 статьям Уголовного кодекса, ему грозит пожизненное заключение. На заседании суда 21 января адвокаты ряда обвиняемых попросили отпустить их под домашний арест.

Под стражей в Азербайджане находятся 15 бывших карабахских чиновников, в том числе бывшие президенты Араик Арутюнян, Бако Саакян и Аркадий Гукасян, а также бывший спикер парламента Давид Ишханян и бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян.

27 января продолжилось открытое судебное заседание по уголовному делу, возбужденному против бывших руководителей и граждан Нагорного Карабаха. Процесс проходит в Бакинском судебном комплексе под председательством судьи Бакинского военного суда Зейнала Агаева, двое других судей - Анар Рзаев и Джамал Рамазанов.

Зал комплекса вмещает 350 зрителей, все места заняты участниками процессов и свидетелями.

Адвокат Алов Сафаралиев, защищавший интересы Араика Арутюняна на следственном этапе, сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что разглашать информацию журналистам нельзя. На этапе суда при этом полномочия Сафаралиева завершились.

На заседании были заслушаны новые ходатайства Бако Саакяна, Эрика Газаряна, Араика Арутюняна, Меликсет Пашаяна, Аркадия Гукасяна, Левона Мнацаканяна, Васили Бегларяна, Давида Аллахвердяна. Адвокаты утверждали, что часть обвинений не имеет отношения к подзащитным и должны быть исключены из списка инкриминируемых преступлений с оправданием их подзащитных.

Адвокат Арутюняна просил добавить к списку доказательств в пользу подсудимого новый документ. Прокурор не возражал, но просил суд обеспечить проверку достоверности представленного документа. Документ добавлен к доказательствам защиты Арутюняна.  Представитель пострадавших, глава аппарата кабинета министров Руфат Мамедов просил суд не удовлетворять ходатайства подсудимых. Были заслушаны мнения свидетелей.

После перерыва суд заявил об отказе изменить меру пресечения подсудимым и назначил проведение судебного процесса на 6 февраля.

Отдельно проходят заседания суда по делу Рубена Варданяна. Его адвокат, американский юрист Джаред Генсер заявил "Радио Азадлыг", что его не пускают в Азербайджан. Нанятый в Баку семьей Варданяна адвокат Авраам Берман отказался отвечать на вопросы корреспондента "Кавказского узла".

В суде по делу Варданяна рассмотрены поданные его адвокатом ходатайства. Защитник вновь, как и на прошлом заседании, просил дать дополнительное время (30 дней) для изучения уголовного дела. Но прокурор напомнил, что на прошлом заседании было удовлетворено ходатайство о дополнительных 10 днях, которых достаточно, чтобы полностью изучить уголовное дело. Прокурор также выступил против изменения меры пресечения подсудимого. В удовлетворении просьбы Варданяна суд отказал, оставил его под арестом и постановил приступить к судебному процессу. 

На суде по делу Варданяна выступил пострадавший Мурват Ахмедов, который рассказал, что в 1988 году его семья переехала из Армении в Ходжалы, но во время ходжалинских событий его отцу и двум братьям отрезали головы. "До сегодняшнего дня неизвестно, где их тела", - сообщил свидетель.

Следующее заседание суда над Варданяном также назначено на 6 февраля.

В конце декабря 2024 года дело Варданяна было передано в Бакинский военный суд. Варданян заявил о фальсификации протоколов несостоявшихся допросов азербайджанскими следователями. Он потребовал публичного судебного процесса с участием международных журналистов и представителей гуманитарных организаций. 17 января на подготовительном заседании по делу бывших руководителей Нагорного Карабаха бывший президент Араик Арутюнян принес извинения за свои заявления об ударах по Гяндже. Адвокат бывшего госминистра Рубена Варданяна добился для своего подзащитного дополнительного времени для изучения дела.

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Автор: Кямал Али

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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