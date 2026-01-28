×

Кавказский узел

07:15, 28 января 2026

Семь бойцов из Волгоградской области объявлены убитыми на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Среднеахтубинского района передали награды родственникам военнослужащих, убитых в боевых действиях. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1646 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 27 января были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1639 бойцов из Волгоградской области.

В администрации Среднеахтубинского района прошла церемония вручения наград семьям земляков, убитых в военной операции, сообщила 26 января в своем телеграм-канале районная администрация.

В публикации названы убитыми рядовые Евгений Чернов, Михаил Ивков, Леонид Засухин, Владислав Пантелеев, ефрейторы Александр Каледин и Алексей Коринец, а также младший сержант Александр Чупин.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1646 бойцов из Волгоградской области.

Ранее о смерти бойцов из Среднеахтубинского района сообщалось 19 декабря 2025 года. Тогда власти также отчитались о передаче наград родственникам группы погибших в военной операции.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. "К примеру, приобретение цинкового гроба за 47 тысяч рублей мы сами оплачивали", - рассказала, в частности, вдова одного из убитых.

Автор: "Кавказский узел"

