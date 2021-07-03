Режим КТО объявлен в Нальчике и Баксане

03 июля 2021, 07:26

В Нальчике и Баксане, где объявлен режим контртеррористической операции, ведутся поиски боевиков, сообщил региональный оперштаб.

Режим контреррористической операции в Нальчике был введен после того, как в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий силовики получили информацию о возможном месте нахождения членов религиозно-экстремистской группировки и их пособников.

Они намеревались совершить теракты в Нальчике, сообщило сегодня РИА "Кабардино-Балкария" со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Начальник управления ФСБ России по Кабардино-Балкарии генерал-майор Воронин принял решение о введении с 03.15 мск 3 июля режима контртеррористической операции на части территории городского округа Нальчик в районе садовых участков, ограниченной улицами: Биттирова – Канукоева – Центральная – Жабелова, передал сегодня ТАСС со ссылкой на региональный оперативный штаб.

С 05.20 мск режим КТО был расширен в пределах восточной окраины городского округа Баксан (улица Конечная) – автодорога А-158 (Прохладный-Баксан) – западная окраина селения Баксаненок (улица Промышленная) – пойма реки Баксан, уточнено в информации.

Материалы с ежемесячными, квартальными и годовыми подсчетами жертв вооруженного конфликта в регионах Северного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв". Статистика за год представляется также в виде инфографики.

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