Волонтеры с Северного Кавказа помогли в поисках пропавшего ребенка в Чечне

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Тело пропавшего в Чечне семилетнего мальчика, поиски которого велись с 8 августа, найдено сегодня в реке. Спасателям и силовикам в поисках помогали волонтеры из Дагестана, Кабардино-Балкарии, Ставрополья, Ингушетии.

Сегодня было обнаружено тело пропавшего в Чечне ребенка, пишет "Чечня сегодня". Как следует из видео, опубликованного изданием, один из мужчин приплыл к берегу, держа в руках тело ребенка. Мужчины, собравшиеся вдоль реки, побежали к месту, где он вышел на берег.

Мальчик с особенностями развития исчез утром 8 августа. По предварительным данным, ребенок перелез через забор своего дома и ушел в неизвестном направлении.

12 августа в районе села Правобережное у устья реки Терек был обнаружен тапок мальчика, обувь обнаружили в нескольких десятках километров от села Верхний Наур — там его последний раз видели.

В поисках принимали участие волонтеры, прибывшие из других регионов: Дагестана, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Ставропольского края. Дагестанские добровольцы приехали с собственным снаряжением — у них шесть лодок, которые активно используются в поисках.

Один из волонтеров, прибывших из Дагестана, Заурбек Дадов, сообщил, что работа на воде проводилась по чёткой схеме, искали "везде, где можно на лодке подойти поближе", — привело его слова издание.

В Надтеречном районе Чечни с 8 марта продолжались масштабные поиски семилетнего ребенка с особенностями развития, пропавшего 8 августа в селе Верхний Наур. Об этом глава ЧР Рамзан Кадыров написал в своем телеграм-канале.

Глава Чечни Рамзан Кадыров отчитался сегодня утром, что по его поручению к поискам были привлечены тысячи сотрудников МВД по ЧР, МЧС, Росгвардии, министерства обороны и других ведомств. Активное участие принимали волонтеры, прибывшие из других регионов, и местные жители. В работе были задействованы тепловизоры, беспилотные летательные аппараты, катера, вертолёт и иная специальная техника. Поиски велись в круглосуточном режиме, были обследованы лесные массивы, берега реки Терек, поля и прилегающие к ним населённые пункты.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.