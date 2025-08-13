×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
20:05, 13 августа 2025

Волонтеры с Северного Кавказа помогли в поисках пропавшего ребенка в Чечне

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Тело пропавшего в Чечне семилетнего мальчика, поиски которого велись с 8 августа, найдено сегодня в реке. Спасателям и силовикам в поисках помогали волонтеры из Дагестана, Кабардино-Балкарии, Ставрополья, Ингушетии. 

Сегодня было обнаружено тело пропавшего в Чечне ребенка, пишет "Чечня сегодня". Как следует из видео, опубликованного изданием, один из мужчин приплыл к берегу, держа в руках тело ребенка. Мужчины, собравшиеся вдоль реки, побежали к месту, где он вышел на берег.

Мальчик с особенностями развития исчез утром 8 августа. По предварительным данным, ребенок перелез через забор своего дома и ушел в неизвестном направлении.

12 августа в районе села Правобережное у устья реки Терек был обнаружен тапок мальчика, обувь обнаружили в нескольких десятках километров от села Верхний Наур — там его последний раз видели. 

В поисках принимали участие волонтеры, прибывшие из других регионов: Дагестана, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Ставропольского края. Дагестанские добровольцы приехали с собственным снаряжением — у них шесть лодок, которые активно используются в поисках.

Один из волонтеров, прибывших из Дагестана, Заурбек Дадов, сообщил, что работа на воде проводилась по чёткой схеме, искали "везде, где можно на лодке подойти поближе", — привело его слова издание.

В Надтеречном районе Чечни с 8 марта продолжались масштабные поиски семилетнего ребенка с особенностями развития, пропавшего 8 августа в селе Верхний Наур. Об этом глава ЧР Рамзан Кадыров написал в своем телеграм-канале.

Глава Чечни Рамзан Кадыров отчитался сегодня утром, что по его поручению к поискам были привлечены тысячи сотрудников МВД по ЧР, МЧС, Росгвардии, министерства обороны и других ведомств. Активное участие принимали волонтеры, прибывшие из других регионов, и местные жители. В работе были задействованы тепловизоры, беспилотные летательные аппараты, катера, вертолёт и иная специальная техника. Поиски велись в круглосуточном режиме, были обследованы лесные массивы, берега реки Терек, поля и прилегающие к ним населённые пункты.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Патроны и кровь. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT
01:32, 13 августа 2025
За неделю с 4 по 10 августа в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе убиты 3 человека
Российский военный. Кадр видео Минобороны России, https://t.me/mod_russia/39882
03:56, 7 августа 2025
Признанные потери юга России на Украине достигли 7150
Наручники. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
01:38, 6 августа 2025
За неделю с 28 июля по 3 августа в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Российские бойцы. Стоп-кадр видео Минобороны России от 25.07.25, https://t.me/mod_russia/54978
23:59, 27 июля 2025
7100 бойцов с юга России признаны убитыми в военной операции
БПЛА в небе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
07:01, 25 июля 2025
Два человека получили ранения на Кубани при атаке беспилотников
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
17:43, 9 августа 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Обрушение канатки в Нальчике
Фото
11:54, 5 августа 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Дело об избиении, или как избирательно действует право в Прохладном
Фото
21:37, 4 августа 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
1
Какая власть – такая и площадь (фото)
Все блоги
Справочник
Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении летом 2025 года

Колонна грузинских танков. Фото: http://news.siteua.org/Мир/25258/ Пятидневная война (8-12 августа 2008 года)

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Блогеры
Фото
17:43, 9 августа 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Обрушение канатки в Нальчике
Фото
23:33, 8 августа 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Про Мишу и Гришу. Как в Дагестане решают судьбу двух медведей
Фото
14:19, 6 августа 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Застройщик Халилов рассказал о вымогательстве со стороны силовиков
Фото
11:54, 5 августа 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Дело об избиении, или как избирательно действует право в Прохладном
Фото
21:37, 4 августа 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
1
Какая власть – такая и площадь (фото)
Аналитика
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
Темы дня
Дарья Полюдова. Фото: https://memohrc.org/
13 августа 2025, 19:09
Дарья Полюдова подверглась нападению в колонии

Окрестности улицы Ополченской в Волгограде после атаки дрона. 14 августа 2025 г. Фото: novostivolgograda.ru
13 августа 2025, 13:16
Волгоградцы получили разрешение вернуться в поврежденный атакой дрона дом

Атака дронов. Иллюстрация "Кавказского узла", созданная при помощи программы Copilot
13 августа 2025, 07:55
Три района Ростовской области подверглись атаке дронов

Житель Кубани, который оштрафован за песню. Скриншот видео https://t.me/ostorozno_novosti/40060
13 августа 2025, 03:35
Житель Кубани оштрафован за песню на украинском языке

Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали "обнулить"
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Показать больше