Следком подтвердил сообщение об убийстве четырех боевиков в Кабардино-Балкарии

22 июля 2020, 17:47

Дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов возбуждено после перестрелки силовиков с боевиками в Чегемском районе, сообщил Следком.

Как писал "Кавказский узел", сегодня при попытке задержания в Чегемском районе были убиты четыре члена террористической организации, которые готовили теракт, заявила ФСБ.

По версии следствия, примерно в 8 часов утра сотрудники Управления ФСБ и Центра "Э" МВД по СКФО обнаружили в лесном массиве неподалеку от селения Лечинкай вооруженную группу из четырех человек, которые находились в оборудованном для длительного пребывания лагере. На требование силовиков сдаться они начали стрелять и были убиты ответным огнем, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Кабардино-Балкарии.

"Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов нет. На месте происшествия изъяты четыре единицы огнестрельного оружия, боеприпасы и гранаты", - сказал представитель ведомства.

Следователи возбудили дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном хранении оружия и взрывчатки (ст.317, ч.2 ст.222, ч.2 ст.222.1 УК России). О личностях убитых не сообщается.

Ранее ФСБ заявила, что все четверо убитых - члены запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство".

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* "Исламское государство" (ИГ, ранее ИГИЛ) – террористическая организация, запрещенная в России судом.