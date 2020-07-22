В сети появилось видео спецоперации в Кабардино-Балкарии

22 июля 2020, 19:35

На видео ФСБ запечатлены обыск в квартире предполагаемых боевиков в Нальчике, в ходе которого спецназ обнаружил самодельную бомбу, и перестрелка в лесном массиве.

Как писал "Кавказский узел", сегодня при попытке задержания в Чегемском районе были убиты четыре члена запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство", которые готовили теракт, заявила ФСБ. По данным следствия, силовики в лесу у села Лечинкай обнаружили в оборудованном для длительного пребывания лагере вооруженных людей, которые на требование сдаться начали стрелять и были убиты ответным огнем.

Центр общественных связей ФСБ распространил видео спецоперации, которое публикуют различные СМИ, в том числе ТАСС и РИА Новости. В начале ролика показано, как группа спецназовцев входит в квартиру, где обнаруживает сумку с какими-то упакованными в прозрачную пленку предметами, один из которых похож на рацию. Эту сумку один из силовиков аккуратно выносит во двор, который оцеплен правоохранителями. Далее идут кадры из лесного массива, где силовики ведут интенсивную стрельбу, а затем показано место, где находились вступившие в перестрелку люди. На земле среди различных предметов лежит оружие, а на последних кадрах видео показаны двое убитых, у одного из них в руках виден пистолет.

Обыск проходил на конспиративной квартире предполагаемых боевиков в Нальчике. Там нашли готовую к применению самодельную бомбу, компоненты для изготовления взрывчатки и средства связи, содержащие переписку с боевиками ИГ* о планируемом теракте, говорится в сообщении на сайте ФСБ.

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