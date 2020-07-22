Спецоперация в КБР. Стоп-кадр видео https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=ma34TnKlKgo&feature=em_logo

22 июля 2020, 19:35

В сети появилось видео спецоперации в Кабардино-Балкарии

На видео ФСБ запечатлены обыск в квартире предполагаемых боевиков в Нальчике, в ходе которого спецназ обнаружил самодельную бомбу, и перестрелка в лесном массиве.

Как писал "Кавказский узел", сегодня при попытке задержания в Чегемском районе были убиты четыре члена запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство", которые готовили теракт, заявила ФСБ. По данным следствия, силовики в лесу у села Лечинкай обнаружили в оборудованном для длительного пребывания лагере вооруженных людей, которые на требование сдаться начали стрелять и были убиты ответным огнем.

Центр общественных связей ФСБ распространил видео спецоперации, которое публикуют различные СМИ, в том числе ТАСС и РИА Новости. В начале ролика показано, как группа спецназовцев входит в квартиру, где обнаруживает сумку с какими-то упакованными в прозрачную пленку предметами, один из которых похож на рацию. Эту сумку один из силовиков аккуратно выносит во двор, который оцеплен правоохранителями. Далее идут кадры из лесного массива, где силовики ведут интенсивную стрельбу, а затем показано место, где находились вступившие в перестрелку люди. На земле среди различных предметов лежит оружие, а на последних кадрах видео показаны двое убитых, у одного из них в руках виден пистолет.

Обыск проходил на конспиративной квартире предполагаемых боевиков в Нальчике. Там нашли готовую к применению самодельную бомбу, компоненты для изготовления взрывчатки и средства связи, содержащие переписку с боевиками ИГ* о планируемом теракте, говорится в сообщении на сайте ФСБ.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Кабардино-Балкарии и публикует хронику происходящих там спецопераций, взрывов, вооруженных инцидентов и похищений людей. Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кавказ под прицелом халифата".

* "Исламское государство" (ИГ, ранее ИГИЛ) – террористическая организация, запрещенная в России судом.

Примечание:

"Свидетель обвинения заявил об угрозах следователя по делу четырех буйнакцев", "Сестра Тимура Тумгоева сообщила о его переводе в карцер", "Смягчен приговор астраханке по делу о финансировании ИГ*".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

22 июля 2020, 19:30

  • Сын азербайджанского оппозиционера обвинен в распространении COVID-19

    Мехти Ибрагимов, сын члена президиума партии Народного фронта Азербайджана Мамеда Ибрагима арестован на три месяца по обвинению в распространении коронавирусной инфекции после акции протеста в Баку. Оппозиционер считает обвинение надуманным и связывает преследование сына со своей политической деятельностью.

22 июля 2020, 18:32

22 июля 2020, 17:47

22 июля 2020, 17:43

22 июля 2020, 17:13

  • Супруги Липины осуждены в Южной Осетии по делу о госизмене

    Верховный суд Южной Осетии признал бывшего начальника Управления администрации президента Южной Осетии Сергея Липина и его жену виновными в госизмене и приговорил к длительным срокам заключения. Супруги сознались в госизмене и не намерены обжаловать приговор, сообщила сегодня пресс-служба Комитета госбезопасности.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи