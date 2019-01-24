Три человека убиты при нападении на полицейских в Нальчике

24 января 2019, 20:08

Полицейский получил ножевые ранения при нападении на пост ДПС в Нальчике, он доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии, сообщил "Кавказскому узлу" представитель МВД.

По словам очевидцев, сегодня около 19 часов на углу улиц Идарова и Суворова в Нальчике четверо мужчин подбежали к дежурившим сотрудникам ДПС и нанесли два ножевых ранения одному из полицейских, передал корреспондент "Кавказского узла".

В управлении МВД по Кабардино-Балкарии корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что убиты трое нападавших, а раненый сотрудник полиции находится в реанимации.

Очевидцы утверждали, что на месте были убиты двое нападавших, двое получили ранения. По данным Telegram-канала Mash, третий нападавший скончался в больнице. "На силовиков напали внезапно и в случайном месте.

Экипаж из троих сотрудников ДПС остановился недалеко от магазина “Караван” на улице Идарова. Спустя несколько минут около них остановились четверо мужчин. Один из них достал нож, завязалась драка. Полицейские открыли огонь", - говорится в сообщении на канале.

На видео "Неизвестные с ножами напали на экипаж ДПС в Нальчике", опубликованном сегодня на Youtube-канале "Телеканал 360", слышны выстрелы и видны бегущие сотрудники ДПС.

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