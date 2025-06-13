Астемиров Анзор Эльдарович (амир Сейфулла)

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Анзор Астемиров – лидер вооруженного исламистского подполья Кабардино-Балкарии. 13 октября 2005 года был одним из лидеров вооруженного нападения на г. Нальчик. Убит 24 марта 2010 года в Нальчике при попытке его задержания.

Биография

Родился в 1976 году в г.Кременчуг Украинской ССР, куда 1930-х годах переехал его дед, опасаясь репрессий за принадлежность к дворянскому роду. Кабардинец. В 1980-х годах семья Астемировых вернулась в Кабардино-Балкарию и поселилась в г.Тырнаузе. (По другим данным, Астемиров родился и вырос в Тырнаузе). Позже семья переселилась в Нальчик.

В начале 1990-х годов Анзор Астемиров по направлению Духовного Управления мусульман (ДУМ) КБР был направлен в университет имени имама Мухаммад бен Сауда в Эр-Рияд (Саудовская Аравия) для получения духовного образования. Окончив университет, Астемиров вернулся в Кабардино-Балкарию, где читал проповеди в одной из мечетей Нальчика.

Исламский центр Кабардино-Балкарии (ИЦКБ)

В 1993 году группой молодых кабардино-балкарцев - выпускников университета бен Сауда - был основан Исламский центр Кабардино-Балкарии (ИЦКБ), объединивший сторонников возвращения к традиционным исламским ценностям. Вскоре на основе ИЦКБ возник кабардино-балкарский джамаат, объединяющий тех, кто соблюдает все обязательные требования ислама (фард) и идеологически противостоящий официальному духовному центру мусульман КБР - ДУМ. Анзор Астемиров принимал самое непосредственное участие в создании ИЦКБ и являлся близким другом и заместителем амира кабардино-балкарского джамаата Артура (Мусы) Мукожева.

Представители джамаата настаивали на соблюдении обрядовой чистоты и борьбе с полуязыческими ритуалами, а также выступали против коммерциализации ислама, выражавшейся в увеличении количества денежных подношений имамам (под предлогом достойного отправления обрядов). Идеологической основой джамаата стал салафизм, общины, входящие в джамаат, руководствовались нормами шариата.

Численность джамаата росла и достигла, по заявлениям его руководителей, 10 тысяч человек (всего в республике проживает около 650 тыс. т.н. этнических мусульман), что вызвало недовольство властей и ДУМ КБР и, в 1999 году, ИЦКБ не смог пройти перерегистрацию в соответствии с новыми изменениями в законодательстве.

Аресты

В декабре 1999 года Анзор Астемиров был задержан на границе Северной Осетии при попытке перегнать из Грузии в Чечню автомобиль марки джип "Тойота". По данным МВД КБР он предназначался для Хаттаба. Против Астемирова было возбуждено уголовное дело, однако доказать ничего не удалось.

24 марта 2001 года в Минеральных водах, Ессентуках и ауле Адыгэ Хабль Карачаево-Черкесии были совершены теракты. Анзор Астемиров (как и Муса Мукожев) был задержан по подозрению в причастности к ним. Три месяца он просидел в СИЗО Пятигорска, однако и на этот раз спецслужбам его вину не удалось доказать.

Кабардино-Балкарский институт исламских исследований (КБИИИ)

В 2002 году в Нальчике на основе ИЦКБ был создан в Кабардино-Балкарский институт исламских исследований (КБИИИ), являвшийся по сути светской структурой джамаата . Анзор Астемиров занял в КБИИИ должность заместителя директора по научной работе. Он много выступал на различных семинарах, посвященных исламу, вел активную пропагандистскую работу.

По мнению властей республики, институт играл роль светской структуры джамаата. Директором института стал бывший майор КГБ Руслан Нахушев, после своей отставки пытавшийся наладить переговорный процесс между членами джамаата и государственными структурами. 4 ноября 2005 года Нахушев был вызван на допрос в ФСБ , после чего исчез .

В июне 2003 года в Москве проходил международным фондом круглый стол "Права национальных меньшинств в России: иллюзии и реальность", в котором участвовали представители правозащитных организаций, общественных объединений различных народов РФ, мусульманских организаций, сотрудники МВД России, эксперты-юристы. Анзор Астемиров выступил на этой встрече, заявив в частности, что в КБР мусульмане, исполняющие основные требования своей религии, подвергаются дискриминации со стороны отдельных представителей остальной части общества: "Были закрыты мечети в г. Чегем (2002 г.) и в г.Нарткала (2003 г.). По сей день закрыта мечеть в с.Алтуд. В правоохранительных органах составлялись списки так называемых "приверженцев ваххабизма", в которые включались практически все молодые прихожане мечетей. Угрозы со стороны отдельных сотрудников правоохранительных органов в адрес молящихся, а также обыски и задержания стали обыденным делом. Были случаи, когда молодых людей похищали неизвестные люди, а через несколько дней родители узнавали, что похитители были сотрудниками спецслужб. Имели место случаи издевательств над верующими. В свое оправдание руководство правоохранительных органов приводило факты совершения отдельными верующими уголовных преступлений. Многочисленные нарушения прав верующих могли привести к ответной реакции и иметь непредсказуемые последствия".

В марте 2004 года Анзор Астемиров, в качестве заместителя директора КБИИИ, принял участие в научно-практическом семинаре "Применение мусульманского права в России" в Москве, организованном Всероссийской библиотекой иностранной литературы и общественной организацией "Юристы за права и свободы человека". Он выступил с докладом "Современная практика применения мусульманского права в КБР".

Гонения на джамаат

Антиваххабитская кампания, развернутая властями КБР, привела к ограничению прав мусульманских организаций со стороны властей Кабардино-Балкарии. Официальные гонения на членов кабардино-балкарского джамаата усиливались и осенью 2004 года у Анзора Астемирова был конфискован паспорт, чтобы предотвратить его отъезд за рубеж.

Его отец, Эльдар Астемиров, тоже являвшийся одним из учредителей Кабардино—Балкарского института исламских исследований, автор научных публикаций на исламскую тему, был вынужден переселиться из города в родовое село .

Нападения в Нальчике

14 декабря 2004 года было совершено нападение на Управление Федеральной службы РФ по контролю за незаконным оборотом наркотиков в Нальчике. В ходе акции был расстрелян дежурный наряд милиции из 4-х человек и похищено более 250 единиц оружия (часть которого была потом использована в боях 13-14 октября 2005 года в Нальчике). Правоохранительные органы КБР обвинили в организации нападения Анзора Астемирова и жителя Ингушетии Ильяса Горчханова (лидер джамаата "Талибан" (организация запрещена в России судом - прим. "Кавказского узла")). Астемиров был объявлен в федеральный розыск и перешел на нелегальное положение.

13 октября 2005 года в Нальчике, в 9.15 утра более двухсот вооружённых людей одновременно напали на все места базирования силовых структур КБР: здание ФСБ, Центр "Т", штаб ГРОУ, РУБОП, МВД, 1-й, 2-й и 3-й ОВД, полк ППС, ОМОН, спецназ ГУИН, погранотряд, аэропорт, роту МО и бригаду внутренних войск. В ходе двухдневных боев в городе погибли 92 участника нападения, 35 сотрудников правоохранительных органов и 14 гражданских лиц. 129 сотрудников силовых структур получили ранения различной степени тяжести. Впоследствии было арестовано около 70 человек, причастных, по мнению спецслужб, к мятежу, а 24 участника нападения объявлены в розыск.

Подробно о нападении на Нальчик рассказывается в справке "Кавказского ула".

17 октября 2005 года информагентство чеченских сепаратистов обнародовало заявление Шамиля Басаева, в котором утверждалось, что нападение на Нальчик осуществили бойцы Кабардино-Балкарского сектора "Кавказского Фронта", под руководством амира Сейфуллы - Анзора Астемирова. На прилагаемой к заявлению видеозаписи Астемиров был снят рядом с Басаевым во время меджлиса кабардино-балкарских моджахедов в лесу близ Нальчика накануне событий 13 октября.

Анзор Астемиров расторг брак с женой в 2005 году. Имеет одного ребенка. Бывшая Астемирова Зухра подвергалась допросам вместе с малолетним ребенком, а на ее нового мужа было заведено уголовное дело .

В розыске

После событий в Нальчике 13-14 октября 2006 года спецслужбы РФ объявили Астемирова в международный розыск за совершение преступлений, предусмотренных статьями 105, 205, 209, 210, 222, 279 и 317УК РФ 1 .

Анзор Астемиров периодически выступал на сайтах сепаратистов с призывами к мусульманам вести джихад на территории КБР. 16 ноября 2006 года было опубликовано его очередное видеообращение, в котором Астемиров призвал "вести джихад против системы международного сатанизма, частью которой является и русское государство" и пообещал в ближайшее время провести масштабные теракты на территори Кабардино-Балкарии. Первым этапом террористической кампании Анзор Астемиров назвал уничтожение кабардино-балкарских "предателей": крупных чиновников республики, священнослужителей, бизнесменов, поддерживающих власть, и заявил о поддержке их организации представителями силовых структур и правоохранительных органов Кабардино-Балкарии .

В августе 2007 года МВД Кабардино-Балкарии распространило информацию о розыске Анзора Астемирова за организацию вооруженного нападения на дежурную часть УФСКН по КБР в 2004 году и за организацию вооруженного нападения на силовые структуры в г. Нальчике.. За предоставление сведений об нем ведомство обещано вознаграждение в размере 3 млн рублей.

Убийство Астемирова

Силовые структуры Северного Кавказа уже не раз объявляли Астемирова убитым. Однако затем эта информация не подтверждалась.

В мае 2009 года в Нальчике прошла спецоперация "по ликвидации Астемирова и еще нескольких боевиков" - так ее охарактеризовали изначально силовики. Однако по ее завершении стало известно, что убиты два человека, в том числе и многократный чемпион России по самбо Мурат Ристов. Астемирова среди убитых не было.

24 марта 2010 года в Нальчике сотрудники правоохранительных органов обнаружили подозрительного мужчину. При попытке проверить у него документы он открыл по ним стрельбу, ответным огнем он был убит. Его спутнику удалось скрыться, в перестрелке был ранен и сотрудник ФСБ. Позднее информацию о гибели Астемирова подтвердили как руководство МВД республики, так и боевики на одном из своих сайтов. Он был опознан по отпечаткам пальцев.

Захоронение тел Анзора Астемирова и его помощника Валерия Этезова, состоялось 25 июля 2014 года в Нальчике. Об этом сообщили "Кавказскому узлу" брат Валерия Этезова и одна из присутствовавших на похоронах местных жительниц. Тела Анзора Астемирова и Валерия Этезова были доставлены в Нальчик из Ростова-на-Дону. Их привезли и сразу захоронили родственники Астемирова и Этезова, с которыми связались представители Следкома РФ, предложившие им забрать тела для захоронения, рассказала одна из местных жительниц.

Приговор за репост

В марте 2025 года суд в Москве признал журналистку Надежду Кеворкову виновной в оправдании терроризма и приговорил к 600 тысячам штрафа. Она была освобождена из-под стражи. 10 марта Надежда Кеворкова на заседании суда отказалась признать вину в оправдании терроризма. Кеворкова обвинялась в оправдании терроризма за публикации в ее Telegram-канале. Поводом стали репост текста от 2010 года журналиста Орхана Джемаля о нападении на Нальчик и публикация о движении "Талибан"*. Как следует из публикации от 23 сентября 2018 года, Кеворкова в своем Telegram-канале полностью перепечатала текст Орхана Джемаля, от себя добавив лишь одну фразу: "Текст 2010 <года> Орхана Джемаля года на смерть Анзора Астемирова". В своей статье Орхан Джемаль рассказывал о знакомстве с Анзором Астемировым и о просчетах властей, которые привели к недовольству мусульман.