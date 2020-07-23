На месте спецоперации в КБР. Стоп-кадр видео https://ria.ru/20200722/1574732886.html

23 июля 2020, 19:20

Спецоперация на окраине Лечинкая стала второй с начала года в Кабардино-Балкарии

Перестрелка силовиков с боевиками в лесу у села Лечинкай в Чегемском районе стала вторым вооруженным инцидентом с начала года в республике. Ранее спецоперация проводилась в марте в Баксанском районе.

Как писал "Кавказский узел", 22 июля при попытке задержания в Чегемском районе были убиты четыре члена запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство", которые готовили теракт, заявила ФСБ. По данным следствия, силовики в лесу у села Лечинкай обнаружили в оборудованном для длительного пребывания лагере вооруженных людей, которые на требование сдаться начали стрелять и были убиты ответным огнем. В сети появилось видео спецоперации. На нем запечатлены обыск в квартире предполагаемых боевиков в Нальчике, в ходе которого спецназ обнаружил самодельную бомбу, и перестрелка в лесном массиве.

Этот вооруженный инцидент в Кабардино-Балкарии стал вторым с начала года. Ранее спецоперация прошла 23 марта близ села Кременчуг-Константиновское в Баксанском районе. Тогда силовики, получив информацию о подготовке теракта, попытались задержать трех подозреваемых. В ходе перестрелки все трое были убиты, на месте спецоперации были найдены оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство, отчитался НАК. До этого перестрелок в Кабардино-Балкарии не было с 3 апреля 2019 года.

Отметим, что 2019 году жертвами вооруженного конфликта в Кабардино-Балкарии стали десять человек, в том числе один силовик. Таковы итоги подсчетов "Кавказского узла", основанных на собственных материалах и информации из открытых источников.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Кабардино-Балкарии и ведет хронику происходящих в республике спецопераций, вооруженных инцидентов и похищений. Материалы с ежемесячными, квартальными и годовыми подсчетами жертв вооруженного конфликта в регионах Северного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв". Статистика за год предоставляется также в виде инфографики.

Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кавказ под прицелом халифата".

* "Исламское государство" (ИГ, ранее ИГИЛ) – террористическая организация, запрещенная в России судом.

Примечание:

"Житель Кабардино-Балкарии обвинен в связях с террористами", "Ветераны спецслужб сочли достоверными отчеты о спецоперациях в Ингушетии", "Суд утвердил приговор жителю Нальчика по делу о пособничестве боевикам".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

23 июля 2020, 18:19

23 июля 2020, 18:14

23 июля 2020, 17:26

23 июля 2020, 16:58

23 июля 2020, 15:47

  • Защита сочла мизерными шансы Мордасова и Сидорова на амнистию

    Около десятка человек пришли сегодня в суд поддержать ростовчан Владислава Мордасова и Яна Сидорова, сообщил адвокат Андрей Сабинин, посчитав маловероятной амнистию осужденных по экстремистской статье. Активисты продолжают оказывать финансовую помощь семьям Мордасова и Сидорова, но объем этой поддержки снизился, рассказали матери осужденных.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи