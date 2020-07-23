Спецоперация на окраине Лечинкая стала второй с начала года в Кабардино-Балкарии

23 июля 2020, 19:20

Перестрелка силовиков с боевиками в лесу у села Лечинкай в Чегемском районе стала вторым вооруженным инцидентом с начала года в республике. Ранее спецоперация проводилась в марте в Баксанском районе.

Как писал "Кавказский узел", 22 июля при попытке задержания в Чегемском районе были убиты четыре члена запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство", которые готовили теракт, заявила ФСБ. По данным следствия, силовики в лесу у села Лечинкай обнаружили в оборудованном для длительного пребывания лагере вооруженных людей, которые на требование сдаться начали стрелять и были убиты ответным огнем. В сети появилось видео спецоперации. На нем запечатлены обыск в квартире предполагаемых боевиков в Нальчике, в ходе которого спецназ обнаружил самодельную бомбу, и перестрелка в лесном массиве.

Этот вооруженный инцидент в Кабардино-Балкарии стал вторым с начала года. Ранее спецоперация прошла 23 марта близ села Кременчуг-Константиновское в Баксанском районе. Тогда силовики, получив информацию о подготовке теракта, попытались задержать трех подозреваемых. В ходе перестрелки все трое были убиты, на месте спецоперации были найдены оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство, отчитался НАК. До этого перестрелок в Кабардино-Балкарии не было с 3 апреля 2019 года.

Отметим, что 2019 году жертвами вооруженного конфликта в Кабардино-Балкарии стали десять человек, в том числе один силовик. Таковы итоги подсчетов "Кавказского узла", основанных на собственных материалах и информации из открытых источников.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Кабардино-Балкарии и ведет хронику происходящих в республике спецопераций, вооруженных инцидентов и похищений. Материалы с ежемесячными, квартальными и годовыми подсчетами жертв вооруженного конфликта в регионах Северного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв". Статистика за год предоставляется также в виде инфографики.

Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кавказ под прицелом халифата".