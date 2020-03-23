Спецоперация близ Баксана. Фото: http://nac.gov.ru/

23 марта 2020, 14:56

Спецоперация близ Баксана стала первой в Кабардино-Балкарии за 13 месяцев

Перестрелка силовиков с боевиками близ села Кременчуг-Константиновское стала первым вооруженным инцидентом в Кабардино-Балкарии в 2020 году. По подсчетам "Кавказского узла", спецоперации по предотвращению терактов не проводились в республике с февраля 2019 года.

Как писал "Кавказский узел", силовики, получив информацию о подготовке теракта, попытались задержать сегодня трех подозреваемых в Баксанском районе. В ходе перестрелки все трое были убиты. На месте перестрелки сотрудники ФСБ обнаружили автоматическое оружие, переделанные под стрельбу боевыми патронами травматические пистолеты, боеприпасы к ним и самодельное взрывное устройство.

Последний подобный вооруженный инцидент произошел в Нальчике 27 февраля 2019 года. Силовики, также получив информацию о подготовке теракта, заблокировали частный дом на улице Братьев Кардановых. В перестрелке были убиты три человека. Спецоперация напугала жителей столицы республики.

Перестрелок в Кабардино-Балкарии не было с 3 апреля 2019 года, когда на трассе Благовещенск - Прохладное были обстреляны полицейские, пытавшиеся остановить автомобиль для досмотра. По данным силовиков, убитые связаны с запрещенной в России судом террористической организацией "Исламское государство".

С января 2020 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе информация о жертвах и пострадавших не поступала. В 2019 году жертвами вооруженного конфликта в Кабардино-Балкарии стали 10 человек, в том числе один силовик. Таковы итоги подсчетов "Кавказского узла", основанных на собственных материалах и информации из открытых источников.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Кабардино-Балкарии и ведет хронику происходящих в республике спецопераций, вооруженных инцидентов и похищений. Материалы с ежемесячными, квартальными и годовыми подсчетами жертв вооруженного конфликта в регионах Северного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв". Статистика за год предоставляется также в виде инфографики.

Примечание:

"Раненный в Нальчике полицейский прооперирован", "Умер четвертый участник нападения на полицейских в Нальчике", "Видео перестрелки в Кабардино-Балкарии появилось в Сети".

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