Сотрудник ФСБ. Фото Пресс-службы НАК http://nac.gov.ru/hronika-sobytiy/v-respublike-krym-presechena-deyatelnost-yacheyki-mezhdunarodnoy.html

23 марта 2020, 12:25

НАК отчитался о трех убитых в Кабардино-Балкарии боевиках

Три человека, готовившие теракт, убиты в перестрелке с силовиками в Баксанском районе, сообщил Национальный антитеррористический комитет.

По версии комитета, силовики получили информацию о подготовке теракта и попытались задержать трех подозреваемых вблизи села Кременчуг-Константиновское Баксанского района. "При попытке задержания преступники оказали вооруженное сопротивление, ответным огнем были нейтрализованы", - рассказал сотрудник информационного центра НАК.

По его словам, в доме одного из подозреваемых было обнаружено два готовых к применению самодельных взрывных устройства и компоненты к ним, сообщает ТАСС.

На месте перестрелки сотрудники ФСБ обнаружили автоматическое оружие, переделанные под стрельбу боевыми патронами травматические пистолеты, боеприпасы к ним и самодельное взрывное устройство. Пострадавших среди силовиков и мирных жителей нет, уточняет со ссылкой на сообщение НАК РИА Новости.

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Примечание:

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