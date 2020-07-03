Житель Кабардино-Балкарии обвинен в связях с террористами

03 июля 2020, 06:25

Передано в суд уголовное дело жителя Кабардино-Балкарии Михаила Жигунова, обвиняемого в причастности к террористическому сообществу в калмыцкой колонии, организатором которого следователи считают убитого в 2015 году в Хасавюрте Шахбана Гасанова.

Как информировал "Кавказский узел", Следком 18 декабря сообщил о 22 подозреваемых по делу о создании террористического сообщества в исправительной колонии №2 УФСИН России по Калмыкии. Пятеро из них задержаны в Дагестане, на Кубани и в Волгоградской области, еще трое после освобождения из заключения в 2014-2015 годах были убиты в Дагестане при оказании вооруженного сопротивления, остальные продолжают отбывать наказание, в том числе в ИК №2 в Калмыкии. Организатором террористического сообщества в колонии Калмыкии следователи назвали убитого в 2015 году в Хасавюрте Шахбана Гасанова. 25 марта следствие сообщило о том, что по этому делу задержаны еще пять человек: жители Дагестана, Кабардино-Балкарии и Ставрополья.

По версии следствия, не позднее 2013 года уроженец Дагестана Шахбан Гасанов во время отбывания наказания в ИК №2 УФСИН России по Калмыкии за незаконный оборот оружия создал в колонии террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных. Дело возбуждено по статье о создании террористического сообщества и участии в нем (ч.1 и ч.2 ст. 205.4 УК РФ).

Следователи полагают, что житель Кабардино-Балкарии Михаил Жигунов в марте 2015 года в калмыцкой колонии №2, отбывая наказание за незаконный оборот наркотиков, добровольно вступил в террористическое сообщество, созданное Шахбаном Гасановым, и для конспирации взял себе имя Мухамед. 6 октября 2017 года Жигунов вышел из состава террористической ячейки после освобождения из колонии.

По версии следствия, Жигунов и ряд других заключенных были активными участниками террористического сообщества, обучались арабскому языку, проходили идеологическую подготовку, посещали лекции, проводимые участниками ячейки, обладающими соответствующими познаниями по литературе, признанной экстремистскими материалами по решениям судов.

Жигунову предъявлено обвинение в участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ). Дело в отношении него с утвержденным обвинительным заключением передано в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу, сообщается 2 июля на сайте Следственного комитета России.

Санкции этой статьи УК РФ предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы.

Кроме Жигунова, обвиняемыми по делу об участии в террористическом сообществе, созданном Гасановым, привлечены еще 29 человек, расследование в отношении них не завершено, уточнил Следком.

Шахбан Гасанов был убит 31 марта 2015 года во время спецоперации в Хасавюрте. По сведениям Национального антитеррористического комитета, Гасанов являлся лидером "кизлярской" группировки боевиков. По данным следствия, Гасанов присягнул "Исламскому государству"*. Один из информационных ресурсов, поддерживающих дагестанских боевиков запрещенной судом в России террористической организации "Имарат Кавказ", утверждал, что Гасанов действительно был членом вооруженного подполья. В 2012 году родственники Гасанова пожаловались правозащитникам в ДРОО "Правозащита" на давление со стороны правоохранительных органов. Гасанов был задержан 16 июля 2012 года по подозрению в причастности к вооруженному подполью. В 2012 году Гасанов был приговорен к двум годам заключения и вышел на свободу в 2014 году.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики усомнились в масштабности вербовки "Исламского государства"* в калмыцкой колонии. Они указали, что в российских колониях формируются исламские джамааты, представители которых демонстративно пропагандируют идеи террористических группировок, не являясь их членами. При этом, по мнению аналитиков, информация о террористической сети в калмыцкой колонии похожа на пиар-акцию силовиков.

Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков на Северном Кавказе "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также подготовлен справочный материал "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* "Исламское государство" (ИГ, ранее ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России по решению суда.