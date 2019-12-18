18 декабря 2019, 16:09

Силовики выявили террористическую ячейку в колонии Калмыкии

Подозреваемыми по делу о создании террористического сообщества в колонии Калмыкии, в которое было вовлечено более ста осужденных, проходят 22 человека, сообщил сегодня Следком.

По данным следствия, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в исправительной колонии №2 УФСИН России по Калмыкии за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных. Как выяснили следователи, руководство колонии за вознаграждение оказывало покровительство членам этой группировки.

Расследуя дело, силовики в Калмыкии, в том числе в самой исправительной колонии, а также в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Краснодарском крае и Волгоградской области провели обыски по местам жительства подозреваемых и их близких родственников, а также в служебном кабинете первого замначальника УФСИН по Калмыкии.

Всего подозреваемыми по делу проходят 22 человека, пятеро из них задержаны в Дагестане, Краснодарском крае и Волгоградской области, трое после освобождения из мест лишения свободы в период с 2014 по 2015 годы были убиты в Дагестане при оказании вооружённого сопротивления, остальные продолжают отбывать наказание, в том числе в ИК № 2 УФСИН России по Калмыкии.

Уголовное дело расследует Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу по частям 1 и 2 статьи 205.4 УК РФ (создание террористического сообщества и участие в нём), говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Следственного комитета России.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 27 сентября Следком сообщил о задержании девяти человек, обвиняемых в финансировании террористической организации. Обыски и задержания прошли в Москве, Московской области, Кабардино-Балкарии и Дагестане. Всего в группе, созданной для финансирования терроризма, состояли около 30 человек, считают следователи.

Примечание:

"Две жительницы Дагестана арестованы по делу о финансировании террористов",""Коммерсант" раскрыл детали дела о финансировании ИГ*", "Руководитель и сотрудники колонии в Калмыкии стали фигурантами уголовного дела".

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