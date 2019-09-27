Уроженцы Северного Кавказа задержаны по делу о финансировании ИГ*

27 сентября 2019, 12:55

Девять человек задержаны в Московской области, Кабардино-Балкарии и Дагестане по обвинению в финансировании террористической организации.

По данным ведомства, задержанные - члены преступной группы, организованной уроженцем Кабардино-Балкарии, участником запрещенной в России судом международной террористической организации "Исламское государство".

"Установлено, что организатором преступной группы является уроженец Кабардино-Балкарской Республики, который ранее выезжал в арабские страны, где вступил в состав международной террористической организации "Исламское государство"*. От одного из лидеров данной организации злоумышленник получил указание вернуться в Россию для сбора денежных средств в целях их последующего использования на материально-техническое и ресурсное обеспечение членов террористической организации на территории Сирии и Ирака", - сообщило сегодня МВД России на своем сайте.

Правоохранительные органы полагают, что в столице России мужчина для финансирования терроризма собрал группировку численностью около 30 человек. "С каждым из участников группы он проводил индивидуальную вербовочную работу и принимал так называемую "клятву на верность". Кроме того, давал указания о сборе и перечислении денежных средств с использованием мобильного приложения одного из банков, а также обеспечивал меры конспирации", - проинформировало МВД.

Все задержанные заключены под стражу. Им предъявлены обвинения в содействии террористической деятельности и участии в террористической организации, сообщило ведомство.

Соучастники организатора группировки дали признательные показания. Задержания и обыски проходили на территории Москвы, Московской области, Дагестана и Кабардино-Балкарии, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Следственного комитета России.

Следком опубликовал видео задержания. В ролике показано, как люди в черной форме и касках врываются в квартиру с требованием к находящимся там выйти из комнаты и немедленно лечь на пол. На кадрах видно, что задержания происходили в разных местах. Дверь другой квартиры силовики взламывают и после в подъезде задают вопросы мужчине в домашней одежде, прижав его лицом к стене. Еще одного человека задерживают на территории частного домовладения, другого - выводят из здания вокзала. Видео доступно на Youtube, где сегодня к 12.50 мск набрало 230 просмотров.

С начала года в 17 регионах России, в том числе на Северном Кавказе, были выявлены законспирированные ячейки запрещенной в России судом террористической группировки "Исламское государство", сообщили 17 сентября в МВД.

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* "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России судом.