18 сентября 2019, 00:40

Силовики озвучили число выявленных в России ячеек террористов

С начала года в 17 регионах России, в том числе на Северной Кавказе, были выявлены законспирированные ячейки запрещенной террористической группировки "Исламское государство", сообщили 17 сентября в МВД. 

По данным правоохранителей, в этом году была пресечена деятельность ячеек ИГ* на территории Краснодарского, Ставропольского и Красноярского краев, Москвы, Астраханской, Владимирской, Московской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тюменской областей, республик Дагестан, Адыгея, Кабардино-Балкария, Чечня, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

За первое полугодие 2019 года выявлено 972 преступления террористического характера, сообщил начальник главного управления по противодействию экстремизму МВД России генерал-майор полиции Олег Ильиных. 

"Выявлено 14 фактов организации экстремистского сообщества и 90 фактов организации деятельности подобных структур", - говорится в статье Ильиных, опубликованной на сайте журнала "Полиция России".

Ильиных также заявил о тенденции снижения количества преступлений экстремистской направленности: "В первом полугодии подобных противоправных деяний зарегистрировано 314, что на 58,8% меньше, чем за аналогичный период 2018 года года".

Ранее "Кавказский узел" писал о судебном процессе по делу пятерых жителей Астрахани, среди которых есть уроженцы Дагестана и Ингушетии, которые обвиняются в незаконном обороте оружия и создании ячейки запрещенной террористической организации "Исламское государство". 13 сентября они отказались признать в суде вину, заявив, что дали признательные показания под пытками.

Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Кавказ под прицелом халифата".

* - организация "Исламское государство" (ИГ, ранее ИГИЛ) признана террористической и запрещена в России судом

Примечание:

"Миясат Киталаева приговорена к 13 годам колонии", "Житель Кабардино-Балкарии заподозрен в причастности к боевикам", "Житель Дагестана осужден за недоносительство на террористов". 

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