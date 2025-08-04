ФСБ рапортовала о пресечении теракта в Кабардино-Балкарии

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Трое предполагаемых боевиков, планировавших нападение на сотрудников правоохранительных органов республики, убиты в Кабардино-Балкарии.

По данным ФСБ, группа из трех последователей запрещенной в РФ террористической организации готовила нападение на силовиков в КБР. В ходе задержания они были убиты.

"При задержании злоумышленники оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы ответным огнем. Потерь среди личного состава правоохранительных органов не допущено", - цитирует сообщение ФСБ РИА "Новости".

На сайте ФСБ России к 9.50 мск не содержится сообщения о предотвращенном в КБР теракте.

Напомним, что в июле ФСБ отчиталась о предотвращении теракта в Ростове-на-Дону. Гражданин Центральной Азии намеревался убить в Ростове-на-Дону высокопоставленного военного при помощи самодельного взрывного устройства. Подозреваемый арестован.

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