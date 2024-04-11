Опубликовано видео с места проведения КТО в Кабардино-Балкарии

11 апреля 2024, 13:39

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Обнародованы видеокадры с места проведения контртеррористической операции в Нальчике и Черекском районе, на которых показан бой силовиков с предполагаемыми боевиками.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня в Нальчике и Черекском районе с 05.12 мск до 11.50 мск проводилась контртеррористическая операция (КТО). Силовики убили двух членов группы, входившей в состав международной террористической организации и планировавшей диверсии и теракты в Кабардино-Балкарии.

Введение правового режима КТО дает силовикам полномочия временно отселять людей и отбуксировать машины из зоны его действия, приостанавливать оказание услуг связи и работу некоторых предприятий, говорится в справке "Кавказского узла" "Режим контртеррористической операции (КТО)".

Видео с места контртеррористической операции в Кабардино-Балкарии опубликовало сегодня РБК. Издание уточнило, что ролик обнародовала ФСБ.

В начале видео показаны два бронеавтомобиля, стоящие около ограды, за ней виден двухэтажный дом. В нем отсутствуют оконные рамы, дом выглядит нежилым. Далее показаны люди в военной форме и с автоматами внутри бронеавтомобиля, они наблюдают из его салона за обстановкой, на их спинах видны надписи: "ФСБ". Действие происходит в светлое время суток.

Затем показаны сумерки, идет стрельба по одному из бронеавтомобилей, стоящих около двухэтажного здания. На кадрах видны искры от попаданий в броню. Затем дом обстреливается силовиками с разных сторон, показаны несколько взрывов.

Долее показаны военнослужащие, которые стоят уже около этого дома, один из них заглядывает внутрь и осматривает помещения. Далее на видео лежащий на земле автомат Калашникова, затем показаны силовики, которые уже полностью осматривают дом изнутри, в том числе – его второй этаж. На ролике также продемонстрирована чека от гранаты, лежащая на полу в комнате, несколько магазинов от автомата, упаковка от бинта и следы от пуль на бортах кузова военного грузовика. На этом ролик заканчивается.

Напомним, режим КТО в Кабардино-Балкарии был введен впервые с 3 июля 2021 года. Тогда контртеррористическая операция проводилась в Нальчике и Баксане, во время нее силовики убили пятерых предполагаемых боевиков.

"Кавказский узел" ведет хронику происходящих в Кабардино-Балкарии спецопераций, взрывов, вооруженных инцидентов и похищений людей.

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