Спецоперация в Нальчике. 11 апреля 2024 г. Фото: ФСБ РФ http://nac.gov.ru

11 апреля 2024, 13:39

Опубликовано видео с места проведения КТО в Кабардино-Балкарии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Обнародованы видеокадры с места проведения контртеррористической операции в Нальчике и Черекском районе, на которых показан бой силовиков с предполагаемыми боевиками.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня в Нальчике и Черекском районе с 05.12 мск до 11.50 мск проводилась контртеррористическая операция (КТО). Силовики убили двух членов группы, входившей в состав международной террористической организации и планировавшей диверсии и теракты в Кабардино-Балкарии.

Введение правового режима КТО дает силовикам полномочия временно отселять людей и отбуксировать машины из зоны его действия, приостанавливать оказание услуг связи и работу некоторых предприятий, говорится в справке "Кавказского узла" "Режим контртеррористической операции (КТО)".

Видео с места контртеррористической операции в Кабардино-Балкарии опубликовало сегодня РБК. Издание уточнило, что ролик обнародовала ФСБ.

В начале видео показаны два бронеавтомобиля, стоящие около ограды, за ней виден двухэтажный дом. В нем отсутствуют оконные рамы, дом выглядит нежилым. Далее показаны люди в военной форме и с автоматами внутри бронеавтомобиля, они наблюдают из его салона за обстановкой, на их спинах видны надписи: "ФСБ". Действие происходит в светлое время суток.

Затем показаны сумерки, идет стрельба по одному из бронеавтомобилей, стоящих около двухэтажного здания. На кадрах видны искры от попаданий в броню. Затем дом обстреливается силовиками с разных сторон, показаны несколько взрывов.

Долее показаны военнослужащие, которые стоят уже около этого дома, один из них заглядывает внутрь и осматривает помещения. Далее на видео лежащий на земле автомат Калашникова, затем показаны силовики, которые уже полностью осматривают дом изнутри, в том числе – его второй этаж. На ролике также продемонстрирована чека от гранаты, лежащая на полу в комнате, несколько магазинов от автомата, упаковка от бинта и следы от пуль на бортах кузова военного грузовика. На этом ролик заканчивается.

Напомним, режим КТО в Кабардино-Балкарии был введен впервые с 3 июля 2021 года. Тогда контртеррористическая операция проводилась в Нальчике и Баксане, во время нее силовики убили пятерых предполагаемых боевиков.

"Кавказский узел" ведет хронику происходящих в Кабардино-Балкарии спецопераций, взрывов, вооруженных инцидентов и похищений людей.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"ФСБ раскрыла детали предотвращенных на юге России терактов", "Источники рассказали о похищении пяти человек перед КТО в Нальчике", "ЕСПЧ назначил компенсацию матери убитого силовиками жителя Кабардино-Балкарии".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

11 апреля 2024, 14:42

  • 1 КТО испугала жителей дачных поселков у Нальчика

    Жители Вольного аула и других поселков у Нальчика сообщили, что их сегодня утром разбудили автоматные очереди и взрывы, некоторые приняли решение не пускать детей в школы. Следком по Кабардино-Балкарии отчитался о начале расследования уголовного дела о посягательстве на жизнь силовиков и незаконном обороте оружия и взрывчатки.

11 апреля 2024, 14:01

11 апреля 2024, 13:08

  • Режим КТО отменен в Кабардино-Балкарии

    В связи с отсутствием угрозы жизни и имуществу местных жителей в Нальчике и Черекском районе отменен введенный ранее режим контртеррористической операции, сообщил Национальный антитеррористический комитет.

11 апреля 2024, 12:52

11 апреля 2024, 12:17

  • Нагавкин добился визита прокурора в СИЗО

    Осужденный по делу о краже правозащитник Игорь Нагавкин добился визита в СИЗО-5 города Ленинска сотрудника прокуратуры и членов Общественной наблюдательной комиссии и потребовал от них принять жалобы заключенных на плохие условия содержания.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи