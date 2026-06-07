Выборы в Гюмри проходят на фоне массовых задержаний оппозиционеров

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Около 20 сторонников блоков "Сильная Армения" и "Армения" задержаны сегодня в Гюмри, про часть задержанных известно, что дело касается избирательных взяток. Представители партий сочли действия силовиков попыткой лишить оппозицию поддержки.

Как писал "Кавказский узел", сегодня до открытия избирательных участков силовики провели обыски в штабе блока "Армения" в Гюмри и задержали кандидата в депутаты Асмик Саградян. Обыски прошли и в штабах "Сильной Армении".

Сегодня в Армении проходит голосование на выборах в парламент, в 8.00 по местному времени (07.00 мск) для избирателей открылись 2005 участков. Наблюдатели зафиксировали на нескольких участках нарушения, а на избирательном участке в Ереване сбой электронной системы парализовал ход голосования. На некоторых участках наблюдаются технические проблемы, признал председатель Центризбиркома. Жители Гюмри, пришедшие сегодня утром на избирательный участок для голосования на парламентских выборах, ожидают от властей гарантий стабильной работы и оплаты труда.

Задержаны представители "Сильной Армении"

Днем стало известно, что прямо напротив избирательного участка №32/38 силовики вывели из частного дома сторонников партии «Сильная Армения». Адвокат Артур Акопян, к кому обратились задержанные, не смог попасть внутрь дома, где проходил обыск.

«Сотрудники полиции под предлогом охраны места происшествия проникли в частный дом, который является территорией, защищенной правом на неприкосновенность жилища. Мы настаивали на том, что сотрудники полиции должны были охранять данный дом как место происшествия не изнутри неприкосновенного жилища, а из общественного места. Нам не разрешили войти, мы многократно стучали в дверь, вслух заявляли, что мы адвокаты, и требовали открыть, чтобы присутствовать при следственных действиях, однако дверь не открыли», - рассказал адвокат корреспонденту «Кавказского узла».

Действиями местных силовиков руководили приехавшие из Еревана следователи. Не каждый день такое увидишь

Акопян добавил, что никаких разъяснений о причинах обыска им не предоставили, но по предварительным данным, троих граждан уже задержали по подозрению в даче избирательных взяток.

«Троих граждан задержали и отвели в участок полиции. Причем действиями местных силовиков руководили приехавшие из Еревана следователи. Не каждый день такое увидишь», - отметил он, добавив, что есть информация о 10 задержанных.

С задержаниями столкнулись и сторонники блока "Армения" в Гюмри

Столько же задержанных из числа гюмрийских сторонников блока «Армения», в том числе глава местного штаба Бабакен Сароян, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» кандидат в депутаты от блока Карен Симонян.

«Начиная с 05:00 утра, сотрудники правоохранительных органов проникли в квартиры сторонников и волонтеров блока «Армения», а также в наш штаб и под неясными предлогами подвергли граждан приводу. Цель этих действий - сломить команду блока «Армения», - сказал он, добавив, что это не удастся.

О причинах обысков ему неизвестно.

Выборы фактически станут референдумом о будущем действующей власти и внешнеполитическом курсе Армении, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

При этом у избирательного участка №32/38 было спокойно, без очередей и инцидентов.

Задержан также гюмрийский правозащитник Карапет Погосян, сообщила его жена Ангин Малхасян.

«С утра Антикоррупционный комитет проводил обыски, потом его задержали и увезли», - сказала она.

Ситуация в Гюмри спокойная, выборы идут своим ходом, считает губернатор Ширакского региона Давид Арушанян.

«Все спокойно, идут выборы, есть активность со стороны граждан, но нет напряженной ситуации. Правоохранительные органы делают свою работу. Я уже проголосовал, сделал выбор за Армению, где будет мир и процветание. Мы обязательно победим», - сказал член команды Пашиняна корреспонденту "Кавказского узла".

Тем временем сегодня Следственный комитет Армении сообщил сегодня, что, с апреля 2026 года по 15:00 7 июня было инициировано 117 уголовных производств, касающихся избирательных преступлений.

«В их рамках публичное уголовное преследование было возбуждено в отношении 86 лиц, а 9 уголовных дел в отношении 16 обвиняемых уже направлены в суд с обвинительным заключением. В ходе предварительных расследований было допрошено около 1200 человек и проведено около 280 обысков», - говорится в сообщении Следственного комитета.

Напомним, ранее на фоне напряженной предвыборной кампании в Армении неоднократно сообщалось о массовых задержаниях сторонников оппозиции. Силовики подтвердили возбуждение десятков уголовных дел. 6 июня число задержанных в Армении по делам о предвыборных взятках приблизилось к 200. Сегодня силовики провели обыски в штабе блока "Армения" в Гюмри и задержали кандидата в депутаты Асмик Саградян. Обыски прошли и в штабах "Сильной Армении". В "Процветающей Армении" заявили, что сегодня было задержано 50 ее сторонников.

Партия "Процветающая Армения" олигарха Гагика Царукяна, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна и блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна являются наиболее пророссийскими участниками выборов в парламент Армении.

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