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10:13, 7 июня 2026

Сбой системы голосования зафиксирован на участке в Ереване

Люди на избирательном участке № 9/51. Кадр видео из телеграм-канала Yerevan.Today https://t.me/rusyerevantoday/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На избирательном участке № 9/51 сбой электронной системы парализовал ход голосования на выборах в парламент Армении. На некоторых участках наблюдаются технические проблемы, признал председатель Центризбиркома.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Армении проходит голосование на выборах в парламент. Наблюдатели общественного движения "Айакве" зафиксировали на нескольких участках нарушения тайны голосования, а на участке № 15/21 замечено заполнение бюллетеня не избирателем, а его родственником.

Выборы фактически станут референдумом о будущем действующей власти и внешнеполитическом курсе Армении, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

На участке № 9/51 сбой электронной системы парализовал ход голосования, сообщает издание Yerevan.Today.

"Талоны со всех трех устройств не соответствуют цифрам в журнале. На участке наблюдаются скопления людей, избиратели возмущены", - говорится в публикации.

Участок 9/51 находится в ереванском районе Кентрон. Там у 10 избирателей напротив номера, выданного устройством, указаны имена и фамилии других людей, сообщает News.am.

С нескольких участков мы получили сигналы, связанные со списками

На избирательных участках наблюдаются технические проблемы, признал председатель ЦИК Ваагн Овакимян. "С нескольких участков мы получили сигналы, связанные со списками. Однако все проблемы решаются", - приводит его слова News.am.

Глава ЦИК описал порядок голосования на участках

Председатель ЦИК напомнил порядок голосования. "Входите на территорию избирательного участка, подходите к сотруднику, работающему с техническим устройством, предъявляете документ, удостоверяющий личность, который вводится в устройство, затем предоставляете свой отпечаток пальца. После этого устройство печатает талон, и документ, удостоверяющий личность, возвращается избирателю. Избиратель подходит к сотруднику, обслуживающему список избирателей, находят данные избирателя, последний подписывается, после чего рядом с подписью избирателя член избирательной комиссии ставит индивидуальную печать", - рассказал он.

Затем избиратель подходит к члену комиссии, который выдает 18 бюллетеней и конверт, отметил глава ЦИК. "С этими 18 бюллетенями избиратель подходит к кабине для голосования, не складывая, кладет один из них в конверт, остальные оставляет на месте - в кабине для голосования, там есть специальный кармашек для лишних бюллетеней. Затем член комиссии, не забирая конверт из рук избирателя, наклеивает на место разреза конверта марку, после чего дает возможность избирателю бросить бюллетень в урну", - сказал Овакимян.

Нельзя ни фотографировать, ни каким-либо образом нарушать тайну голосования

Фотографирование бюллетеня запрещено, напомнил он. «Нельзя ни фотографировать, ни каким-либо образом нарушать тайну голосования», - приводятся в публикации его слова.

Напомним, наиболее пророссийские участники выборов - блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна и партия "Процветающая Армения" олигарха Гагика Царукяна. По мнению аналитиков, партии Самвела Карапетяна, премьер-министра Никола Пашиняна и Роберта Кочаряна станут ключевыми конкурентами на выборах.

На фоне подготовки к выборам власти Армении усилили давление на сторонников оппозиции, а представители оппозиции заявили о злоупотреблении властей административным ресурсом.

При этом недавние политические шаги России, усилившей политическое и экономическое давление на Армению, укрепили убеждения как пророссийских, так и прозападных избирателей. 

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Автор: "Кавказский узел"

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