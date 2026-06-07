Избиратели в Гюмри поделились ожиданиями от нового парламента

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Жители Гюмри, пришедшие сегодня утром на избирательный участок для голосования на парламентских выборах, ожидают от властей гарантий стабильной работы и оплаты труда.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Армении проходит голосование на выборах в парламент, в 8.00 по местному времени (07.00 мск) для избирателей открылись 2005 участков. Наблюдатели зафиксировали на нескольких участках нарушения, а на избирательном участке в Ереване сбой электронной системы парализовал ход голосования. На некоторых участках наблюдаются технические проблемы, признал председатель Центризбиркома.

Выборы фактически станут референдумом о будущем действующей власти и внешнеполитическом курсе Армении, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

Ажиотажа в первый час голосования не наблюдалось

Сегодня утром корреспондент «Кавказского узла» наблюдал за открытием избирательного участка № 31/06, который расположен в микрорайоне Ани города Гюмри.

За пять минут до официального открытия избирательного участка обстановка была спокойной и будничной. Никакого ажиотажа у входа не наблюдалось, лишь несколько человек дожидались открытия дверей. Они назвались работниками коммунальной службы муниципалитета, у которых, как они пояснили, нет выходных.

Присутствие полиции было минимальным: два сотрудника стояли неподалеку. Предвыборной суеты не наблюдалось: не было ни агитаторов, ни скоплений сторонников партий, ни попыток организованного подвоза людей. Атмосфера вокруг участка была спокойной и никак не напоминала напряженную предвыборную кампанию.

Корреспондент "Кавказского узла" около часа наблюдал за происходящим у участка. Активность избирателей соответствовала размеренному темпу жизни в Гюмри: за час пришли максимум 15 человек. Признаков нарушений или агитации не наблюдалось.

Горожане высказали желания стабильной работы и оплаты труда

Несмотря на ранний час и немногочисленность голосующих, корреспонденту «Кавказского узла» удалось пообщаться с жителями города, пришедшими на участок. Опрос не носит репрезентативного характера и отражает лишь частные мнения опрошенных.

Граждане Армении объяснили мотивы своего выбора перед голосованием Подавляющее большинство опрошенных “Кавказским узлом” жителей Армении уверенно определилось, кому отдаст свой голос на выборах 7 июня. Недавние политические шаги России укрепили убеждения как пророссийских, так и прозападных избирателей.

«В Гюмри всегда так тихо и без спешки. Мне в 8 утра надо было быть на работе, но в такой день можно немного опоздать. Определился [за кого голосовать] давно, голосовал за привычную стабильность. За кого конкретно? А этого я вам не скажу», - с загадочной улыбкой сказал 64-летний сварщик Арам.

Однако он с гордостью добавил, что участвует в строительстве спортшколы имени олимпийского чемпиона Артура Алексаняна за счет выделенных правительством денег. «Проголосовал так, чтобы школу достроили и нам стабильно платили», - отметил мужчина.

20-летняя студентка Анна пришла в участок с дедушкой, чтобы помочь ему проголосовать. «Я на выходных приехала в Гюмри к дедушке с бабушкой. У деда зрение плохое, ему нужна помощь во время голосования. Пришли рано, чтобы я заполнила заявление и мне разрешили зайти с ним в кабину и помочь проголосовать», - сказала она и зашла внутрь.

Через 15 минут они вышли. «Я за Пашиняна, мне скрывать нечего», - объявил дедушка Анны Карапет, как только вышел из участка.

Его внучка сообщила, что все прошло удачно и ей разрешили помочь пожилому человеку. «Никаких проблем не возникло, утром всегда все веселые и позитивные. Вот к концу голосования уже все злые и нервные. Я сейчас поеду в Ереван, там буду голосовать. Там уже будет многолюдно и напряженно. За кого отдам голос? Я солидарна с дедушкой», - сказала она.

Проголосую за тех, кто даст работу здесь, чтобы не приходилось уезжать

42-летний безработный Ваграм, наоборот, выступает против Пашиняна. «Большую часть года, месяцев девять, провожу в России, там на стройках сезонно подрабатываю, чтобы семью содержать. Уже месяц как дома, так совпало, не специально к выборам приехал. Проголосую за тех, кто даст работу здесь, чтобы не приходилось уезжать каждый год. Пашинян это не может», - сказал он.

45-летняя учительница Карина Минасян сообщила, что пришла на участок "пораньше, чтобы не стоять потом". "Хотя у нас в Гюмри и очередей-то почти не бывает. Решила, за кого отдам голос, еще в прошлом месяце. Я учительница, и моя зарплата выросла вдвое. Мы проходим аттестацию и зарплата растет. Я за эту стабильность», - сказала она.

Политические игры меня не так волнуют, как возможность спокойно работать

28-летний предприниматель Давид живет в Гюмри и занимается торговлей. "Голосовал осознанно, решение принял давно. Для меня главное - развитие экономики и поддержка малого бизнеса. Политические игры меня не так волнуют, как возможность спокойно работать в своем городе и видеть будущее для детей. Россия никак не повлияла на мой выбор», - сказал он.

Напомним, сегодня до открытия избирательных участков силовики провели обыски в штабе блока "Армения" в Гюмри и задержали кандидата в депутаты Асмик Саградян. Обыски прошли и в штабах "Сильной Армении".

В преддверии выборов власти Армении усилили давление на сторонников оппозиции, а представители оппозиции заявили о злоупотреблении властей административным ресурсом.

Наиболее пророссийские участники выборов - блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна и партия "Процветающая Армения" олигарха Гагика Царукяна. По мнению аналитиков, партии Самвела Карапетяна, премьер-министра Никола Пашиняна и Роберта Кочаряна станут ключевыми конкурентами на выборах.