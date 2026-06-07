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11:18, 7 июня 2026

Избиратели в Гюмри поделились ожиданиями от нового парламента

Избиратель на участке № 31/06. Гюмри, 7 июня 2026 года. Фото Романа Кужева для "Кавказского узла".

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители Гюмри, пришедшие сегодня утром на избирательный участок для голосования на парламентских выборах, ожидают от властей гарантий стабильной работы и оплаты труда.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Армении проходит голосование на выборах в парламент, в 8.00 по местному времени (07.00 мск) для избирателей открылись 2005 участков. Наблюдатели зафиксировали на нескольких участках нарушения, а на избирательном участке в Ереване сбой электронной системы парализовал ход голосования. На некоторых участках наблюдаются технические проблемы, признал председатель Центризбиркома.

Выборы фактически станут референдумом о будущем действующей власти и внешнеполитическом курсе Армении, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

Ажиотажа в первый час голосования не наблюдалось

Сегодня утром корреспондент «Кавказского узла» наблюдал за открытием избирательного участка № 31/06, который расположен в микрорайоне Ани города Гюмри.

Вход на избирательный участок № 31/06. Гюмри, 7 июня 2026 года. Надпись на здании: "Школа твоих знаний". Фото Романа Кужева для "Кавказского узла".За пять минут до официального открытия избирательного участка обстановка была спокойной и будничной. Никакого ажиотажа у входа не наблюдалось, лишь несколько человек дожидались открытия дверей. Они назвались работниками коммунальной службы муниципалитета, у которых, как они пояснили, нет выходных.

Присутствие полиции было минимальным: два сотрудника стояли неподалеку. Предвыборной суеты не наблюдалось: не было ни агитаторов, ни скоплений сторонников партий, ни попыток организованного подвоза людей. Атмосфера вокруг участка была спокойной и никак не напоминала напряженную предвыборную кампанию.

Корреспондент "Кавказского узла" около часа наблюдал за происходящим у участка. Активность избирателей соответствовала размеренному темпу жизни в Гюмри: за час пришли максимум 15 человек. Признаков нарушений или агитации не наблюдалось.

Горожане высказали желания стабильной работы и оплаты труда

Несмотря на ранний час и немногочисленность голосующих, корреспонденту «Кавказского узла» удалось пообщаться с жителями города, пришедшими на участок. Опрос не носит репрезентативного характера и отражает лишь частные мнения опрошенных.

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Граждане Армении объяснили мотивы своего выбора перед голосованием
Подавляющее большинство опрошенных “Кавказским узлом” жителей Армении уверенно определилось, кому отдаст свой голос на выборах 7 июня. Недавние политические шаги России укрепили убеждения как пророссийских, так и прозападных избирателей.

«В Гюмри всегда так тихо и без спешки. Мне в 8 утра надо было быть на работе, но в такой день можно немного опоздать. Определился [за кого голосовать] давно, голосовал за привычную стабильность. За кого конкретно? А этого я вам не скажу», - с загадочной улыбкой сказал 64-летний сварщик Арам.

Однако он с гордостью добавил, что участвует в строительстве спортшколы имени олимпийского чемпиона Артура Алексаняна за счет выделенных правительством денег. «Проголосовал так, чтобы школу достроили и нам стабильно платили», - отметил мужчина. 

20-летняя студентка Анна пришла в участок с дедушкой, чтобы помочь ему проголосовать. «Я на выходных приехала в Гюмри к дедушке с бабушкой. У деда зрение плохое, ему нужна помощь во время голосования. Пришли рано, чтобы я заполнила заявление и мне разрешили зайти с ним в кабину и помочь проголосовать», - сказала она и зашла внутрь.

Через 15 минут они вышли. «Я за Пашиняна, мне скрывать нечего», - объявил дедушка Анны Карапет, как только вышел из участка.

Его внучка сообщила, что все прошло удачно и ей разрешили помочь пожилому человеку. «Никаких проблем не возникло, утром всегда все веселые и позитивные. Вот к концу голосования уже все злые и нервные. Я сейчас поеду в Ереван, там буду голосовать. Там уже будет многолюдно и напряженно. За кого отдам голос? Я солидарна с дедушкой», - сказала она.

Проголосую за тех, кто даст работу здесь, чтобы не приходилось уезжать

42-летний безработный Ваграм, наоборот, выступает против Пашиняна. «Большую часть года, месяцев девять, провожу в России, там на стройках сезонно подрабатываю, чтобы семью содержать. Уже месяц как дома, так совпало, не специально к выборам приехал. Проголосую за тех, кто даст работу здесь, чтобы не приходилось уезжать каждый год. Пашинян это не может», - сказал он.

45-летняя учительница Карина Минасян сообщила, что пришла на участок "пораньше, чтобы не стоять потом". "Хотя у нас в Гюмри и очередей-то почти не бывает. Решила, за кого отдам голос, еще в прошлом месяце. Я учительница, и моя зарплата выросла вдвое. Мы проходим аттестацию и зарплата растет. Я за эту стабильность», - сказала она.

Политические игры меня не так волнуют, как возможность спокойно работать

Люди на участке № 31/06. Гюмри, 7 июня 2026 года. Фото Романа Кужева для "Кавказского узла".28-летний предприниматель Давид живет в Гюмри и занимается торговлей. "Голосовал осознанно, решение принял давно. Для меня главное - развитие экономики и поддержка малого бизнеса. Политические игры меня не так волнуют, как возможность спокойно работать в своем городе и видеть будущее для детей. Россия никак не повлияла на мой выбор», - сказал он.

Напомним, сегодня до открытия избирательных участков силовики провели обыски в штабе блока "Армения" в Гюмри и задержали кандидата в депутаты Асмик Саградян. Обыски прошли и в штабах "Сильной Армении".

В преддверии выборов власти Армении усилили давление на сторонников оппозиции, а представители оппозиции заявили о злоупотреблении властей административным ресурсом.

Наиболее пророссийские участники выборов - блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна и партия "Процветающая Армения" олигарха Гагика Царукяна. По мнению аналитиков, партии Самвела Карапетяна, премьер-министра Никола Пашиняна и Роберта Кочаряна станут ключевыми конкурентами на выборах.

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Автор: Роман Кужев

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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