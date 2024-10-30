Стримерша из Орла обвинена в осквернении "Родины-матери"

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Треш-стримерша Вера Егоренкова из Орла в ходе одного из стримов плевала в изображение монумента "Родина-мать зовет!" в Волгограде и била его тряпкой. Она обвинена в осквернении символов российской воинской славы.

Жительница Орла задержана за публичное осквернение символа воинской славы России - изображения скульптуры "Родина-Мать зовет!", которое признано особо ценным объектом культурного наследия народов Российской Федерации, сообщает Следственное управление Следственного комитета РФ по Орловской области на своем официальном сайте.

По данным ведомства, подозреваемая, находясь дома в Орле, осуществляла онлайн-видеотрансляцию в одной из интернет-платформ, в ходе которой и допустила публичное осквернение. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России). По месту жительства подозреваемой был проведен обыск, в ходе которого изъяты носители компьютерной информации.

Стримершу, о которой идет речь в сообщении Следкома, зовут Вера Егоренкова, она проводит треш-стримы под псевдонимом Голубка, в ходе которых исполняет "задания" за деньги. На видео она плюет в изображение "Родины-матери" и бьет его тряпкой, сообщает 29 октября "ОВД-Инфо"*.

Егоренковой назначили меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Ранее "Кавказский узел" писал, что летом 2023 года блогер из Самары Алена Агафонова сняла видео на Мамаевом кургане. На видеозаписи девушка делает вид, что трогает пальцем грудь скульптуры "Родина-мать зовет!" и при этом смеется, а затем падает на траву у подножия монумента. Агафонова позже принесла извинения. Ее арестовали по обвинению в осквернении символа воинской славы. Суд приговорил ее к 10 месяцам принудительных работ.

Напомним, на Мамаевом кургане покоятся останки 34 505 защитников Сталинграда. Там же установлены 35 гранитных надгробий Героев Советского Союза, участвовавших в обороне города, говорится в справке "Кавказского узла" "Мамаев курган и скульптура "Родина-мать зовет!".

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