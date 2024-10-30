RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
02:55, 30 октября 2024

Стримерша из Орла обвинена в осквернении "Родины-матери"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Треш-стримерша Вера Егоренкова из Орла в ходе одного из стримов плевала в изображение монумента "Родина-мать зовет!" в Волгограде и била его тряпкой. Она обвинена в осквернении символов российской воинской славы.

Жительница Орла задержана за публичное осквернение символа воинской славы России - изображения скульптуры "Родина-Мать зовет!", которое признано особо ценным объектом культурного наследия народов Российской Федерации, сообщает Следственное управление Следственного комитета РФ по Орловской области на своем официальном сайте.

По данным ведомства, подозреваемая, находясь дома в Орле, осуществляла онлайн-видеотрансляцию в одной из интернет-платформ, в ходе которой и допустила публичное осквернение. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России). По месту жительства подозреваемой был проведен обыск, в ходе которого изъяты носители компьютерной информации.

Стримершу, о которой идет речь в сообщении Следкома, зовут Вера Егоренкова, она проводит треш-стримы под псевдонимом Голубка, в ходе которых исполняет "задания" за деньги. На видео она плюет в изображение "Родины-матери" и бьет его тряпкой, сообщает 29 октября "ОВД-Инфо"*.

Егоренковой назначили меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Ранее "Кавказский узел" писал, что летом 2023 года блогер из Самары Алена Агафонова сняла видео на Мамаевом кургане. На видеозаписи девушка делает вид, что трогает пальцем грудь скульптуры "Родина-мать зовет!" и при этом смеется, а затем падает на траву у подножия монумента. Агафонова позже принесла извинения. Ее арестовали по обвинению в осквернении символа воинской славы. Суд приговорил ее к 10 месяцам принудительных работ.

Напомним, на Мамаевом кургане покоятся останки 34 505 защитников Сталинграда. Там же установлены 35 гранитных надгробий Героев Советского Союза, участвовавших в обороне города, говорится в справке "Кавказского узла" "Мамаев курган и скульптура "Родина-мать зовет!".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* внесено Минюстом в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
30 октября 2024, 03:54
Житель Иловли осужден за нападение на полицейского
Автобус едет по грунтовой дороге.
28 октября 2024, 03:41
Жители волгоградских хуторов попросили решить транспортную проблему
Фотозона в Магасе, фото: foto-ram.ru
28 октября 2024, 02:42
Ингушетия стала аутсайдером рейтинга по развитию науки и технологий
27 октября 2024, 06:09
Власти признали убитыми на Украине более 5150 бойцов из регионов юга России
27 октября 2024, 05:13
Житель Волгоградской области убит на Украине
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
15:49, 29 августа 2024
BERG...man Tbilisi
48
Кто допустил нелегальную миграцию, должны идти сообщниками по каждому делу: Аксёнов. О ком речь?
Фото
17:55, 20 августа 2020
BERG...man Tbilisi
74
Состояние Алексея Навального. Резонанс и вангование вокруг произошедшего. Ваше мнение?
Все блоги
Справочник
Территория РУС. Фото https://ruspetsnaz.ru/o-nas/ Чему учат в университет спецназа имени Путина в Чечне

Минюст. Фото https://publicverdict.org внесен Минюстом в реестр иностранных агентов Чечня и Дагестан: статус иноагента как предлог для отставки главы

Парламент Грузии. Фото: https://www.interpressnews.ge https://ru.wikipedia.org/ Парламентские выборы в Грузии

Блогеры
Фото
15:49, 29 августа 2024
BERG...man Tbilisi
48
Кто допустил нелегальную миграцию, должны идти сообщниками по каждому делу: Аксёнов. О ком речь?
Фото
07:14, 24 августа 2024
BERG...man Tbilisi
30
Захват заложников "дружбойнародов", без национальности и религии и риторические вопросы, "царю"?
Фото
16:41, 16 мая 2021
BERG...man Tbilisi
31
Сочи в еврокубках! Пента-трик Дзюбы. Боевая ничья Ахмата. Итоговая таблица РПЛ
Фото
12:53, 6 апреля 2021
BERG...man Tbilisi
50
Дамба через Каспий? Манилов вновь вздрогнул от удивления
Фото
07:58, 23 марта 2021
Ветер с Апшерона
15
Наши предки в прежнем времени были не так красивы, как мы представляем
Аналитика
09 октября 2024, 11:32
В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в III квартале 2024 года 2 человека убито и один ранен
07 октября 2024, 13:21
2 человека погибли в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в сентябре 2024 года
Темы дня
Адам Делимханов. Стоп-кадр видео "Грозный-информ", https://www.youtube.com/watch?v=x5ChN28CQKs
29 октября 2024, 22:14
Делимханов пообещал легализовать хиджабы во владимирских школах

Саид-Магомед Омаров. Фото корреспондента "Кавказского узла"
29 октября 2024, 20:23
Юристы назвали недоказанной вину Омарова в убийстве Кардашова

Блогер, который сжег газету "Ас-салам" в рекламных целях, принес свои извинения. Cкриншот видео от 29 октября 2024 года, Телеграм-канал "Дагестанские известия"
29 октября 2024, 17:43
Дагестанский блогер извинился перед мусульманами

Рауф Арашуков. Фото: Council.gov.ru https://ru.wikipedia.org/
29 октября 2024, 14:12
Правозащитники отреагировали на заявления Арашукова о пытках

Ереван: участники акции памяти рассказали истории репрессированных родных
Ереван: участники акции памяти рассказали истории репрессированных родных
Акция в Тбилиси: что требуют протестующие
Акция в Тбилиси: что требуют протестующие
Грузия протестует: последний шанс стать Европой
Грузия протестует: последний шанс стать Европой
Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Показать больше