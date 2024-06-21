Блогер Алена Агафонова признана политзаключенной

21 июня 2024, 16:21

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Статья, по которой блогера из Самары Алену Агафонову приговорили к исправительным работам за осквернение монумента "Родина-мать зовет", неконкретна, а официального списка символов воинской славы не существует, указали правозащитники. Они потребовали прекратить уголовное преследование Агафоновой за шуточное видео

Как писал "Кавказский узел", блогер из Самары Алена Агафонова была обвинена в осквернении символа воинской славы (часть 4 статьи 354.1 УК РФ, предусматривает до пяти лет лишения свободы). В марте дело поступило в суд, Агафонова признала вину и попросила рассмотреть ее дело в особом порядке . Суд в Волгограде приговорил ее к 10 месяцам принудительных работ, признав осквернением символа воинской славы ее видео около монумента "Родина-мать зовет!".

Летом 2023 года Агафонова сняла видео на Мамаевом кургане. На видеозаписи девушка делает вид, что трогает пальцем грудь скульптуры "Родина-мать зовет!" и при этом смеется, а затем падает на траву у подножия монумента. Агафонова позже принесла извинения. Ее арестовали по обвинению в осквернении символа воинской славы.

Правозащитный проект "Поддержка политзаключенных. Мемориал", признал политзаключенной Алену Агафонову и потребовал прекратить ее уголовное преследование.

Статью об осквернении символов воинской славы, по которой преследуют Алёну Агафонову, стала ещё одним инструментом репрессий: её используют для пресечения общественной дискуссии о роли СССР во Второй мировой войне и криминализации критики российских военных символов. Но как показывает дело Агафоновой, эту статью могут использовать и для криминализации шуточного туристического видео, говорится в сообщении на сайте проекта.

Они также отметили, что законов, устанавливающих список «символов воинской славы России», не существует. В конце 2023 года законодательно был установлен только один такой символ — георгиевская лента. Отсутствует в законодательстве и чёткое описание того, что является «оскорблением памяти защитников Отечества».

Формулировки статьи об осквернении символов воинской славы не соответствуют принципу правовой определённости, что даёт властям широкие возможности для необоснованных, а порой и абсурдных обвинений. Контекст и содержание видео Алёны Агафоновой явно говорит о том, что она снимала шуточные видео, а не собиралась оскорблять участников Второй мировой войны. В этих видео нет общественной опасности, а в деле блогера нет состава преступления", - подчеркнули правозащитники.

Напомним, на Мамаевом кургане покоятся останки 34 505 защитников Сталинграда. Там же установлены 35 гранитных надгробий Героев Советского Союза, участвовавших в обороне города, говорится в справке "Кавказского узла" "Мамаев курган и скульптура "Родина-мать зовет!"".

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