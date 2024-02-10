Суд в Волгограде арестовал девушку за видео с монументом "Родина-мать"

10 февраля 2024, 00:03

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Блогер из Самары Алена Агафонова арестована до 10 марта за осквернение символа воинской славы. Следствие близко к завершению, вскоре дело направят в прокуратуру и суд, сообщил представитель ведомства.

Как писал "Кавказский узел", следствие отчиталось о задержании жительницы Самары, которая летом 2023 года сняла видео на Мамаевом кургане. На видеозаписи девушка сначала делает вид, что трогает пальцем грудь скульптуры "Родина-мать зовет" и при этом сильно смеется. Затем она падает на траву у подножия монумента. В отношении девушки было возбуждено уголовное дело по статье об осквернении мест захоронения. Подозреваемая принесла извинения.

Центральный районный суд Волгограда арестовал до 10 марта блогера из Самары Алену Агафонову, сообщил сегодня "Коммерсант".

Заседание суда проходило в закрытом режиме, девушка закрывала лицо глубоким капюшоном, следует из видео, которое опубликовало издание "Высота 102".

Уголовное дело в отношении блогера Алены Агафоновой находится на завершающей стадии и в скором времени будет передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, рассказал руководитель следственного отдела по Центральному району Волгограда Владимир Суров изданию.

Он сообщил, что уголовное дело в отношении жительницы Самары расследуется по статье об осквернении символа воинской славы России и оскорбления памяти защитников отчества (часть 4 статьи 354.1 УК РФ "Реабилитация нацизма"). Следствием установлено что подозреваемая 20 июля 2023 года, находясь на территории Мамаева кургана, "циничными действиями оскорбила символ воинской славы, скульптуру "Родина-мать зовет!", сообщил Суров. "Судебные экспертизы подтвердили, что она "осуществила глумление над памятником истории, над местом, где похоронено большое количество погибших военных в Великой Отечественной войне.

Он объяснил, что подозреваемая "срывала следственные действия, не являлась на следствие, затем уехала из Самары в другой регион России, после чего покинула страну". По возвращению она была задержана и доставлена к следователям. Он отметил, что девушка была объявлена в федеральный розыск и готовились документы для объявления в международный розыск.

"Первоначально вину она отрицала, ссылаясь на незнание истории, но были получены документы о школьном и высшем образовании и о том, что историю она изучала. После задержания она дала признательные показания, раскаялась", - рассказал Суров на видео.

Он подчеркнул, что девушка не имеет постоянного места жительства в Самаре и не территории России и постоянно уезжает за границу, поэтому следователи ходатайствовали об аресте.

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